PlayStation 5: Horizon-Serie überschreitet 38 Millionen verkaufte Einheiten weltweit

Die beliebte Horizon-Reihe von Sony hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht: Laut Informationen aus einer aktuellen Klage gegen Tencent wurden mittlerweile über 38 Millionen Einheiten der postapokalyptischen Action-Adventure-Serie verkauft.

Damit verzeichnet die Marke seit Mai 2023, als die offiziellen Verkaufszahlen noch bei 32,7 Millionen lagen, einen deutlichen Anstieg. Die genaue Verteilung auf die einzelnen Titel wie Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Call of the Mountain oder das Spin-off LEGO Horizon Adventures wurde jedoch von Sony bisher nicht offengelegt.

Die neuen Zahlen kamen im Rahmen einer Klage ans Licht, in der Sony Tencent vorwirft, mit dem kommenden Spiel Light of Motiram zentrale Elemente der Horizon-Reihe plagiiert zu haben.

Trotz der rechtlichen Auseinandersetzung zeigen die Verkaufszahlen, dass die Serie weiterhin stark gefragt ist und zu den erfolgreichsten First-Party-Franchises von Sony zählt.

