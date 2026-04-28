PlayStation 5: In 2013 Xbox verspottet, jetzt bricht Sony offenbar sein DRM-Versprechen

Neue DRM-Regel bei PlayStation sorgt für Debatte über digitale Besitzrechte und Zukunft von Konsolenspielen und erinnert an ein ähnliches Drama der Xbox One.

Die offenbar neue DRM-Politik von PlayStation sorgt derzeit für Diskussionen in der Gaming-Community. Berichten zufolge könnten künftig für digital gekaufte Spiele regelmäßige Online-Überprüfungen im Abstand von etwa 30 Tagen erforderlich sein. Ohne diese Verbindung würde die Lizenz ablaufen und das Spiel vorübergehend nicht mehr startbar sein, bis erneut eine Verifizierung erfolgt.

Diese mögliche Änderung erinnert viele Spieler an die kontrovers diskutierte DRM-Strategie der Xbox One aus dem Jahr 2013. Damals plante Microsoft ein deutlich restriktiveres System mit häufigen Online-Checks und eingeschränktem Weiterverkauf, das jedoch nach massiver Kritik wieder zurückgenommen wurde.

Im Vergleich dazu fällt die angebliche PlayStation-Regel zwar weniger streng aus, da die Frist deutlich großzügiger angesetzt ist. Dennoch entfacht die Diskussion erneut eine grundlegende Frage: Wie viel Kontrolle behalten Spieler tatsächlich über digital erworbene Spiele?

Wer erinnert sich noch: Damals machte sich PlayStation den Onlinezwang der Xbox One geschickt zu Nutze und verkündete bei der Enthüllung der PlayStation 4, dass es einen solchen Zwang nicht geben werde.

Back in 2013, Sony made a big point during the PS4 reveal that the console wouldn’t require always-online check-ins. They mocked Xbox back then over DRM and internet restrictions. Sony positioned it as a win for players: no forced connection, no constant authentication, no… pic.twitter.com/2emD6o21RP — TheGameVerse (@TheGameVerse) April 28, 2026

Während Plattformen wie Steam oder Xbox nach der ersten Aktivierung weitgehend offline nutzbar bleiben, sorgt jede Form zusätzlicher Online-Bindung für Bedenken hinsichtlich langfristiger Zugänglichkeit. Kritiker verweisen insbesondere auf das Szenario, dass Spiele in Zukunft unspielbar werden könnten, falls entsprechende Server oder Lizenzsysteme abgeschaltet werden.

Befürworter solcher Systeme argumentieren hingegen mit Sicherheits- und Schutzmechanismen gegen Missbrauch sowie möglichen Maßnahmen gegen Jailbreaks und unautorisierte Nutzung.

Offiziell bestätigt ist die neue DRM-Regel bislang nicht vollständig, und es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es sich um einen Fehler, eine Fehlinterpretation oder einen noch nicht final kommunizierten Test handelt. PlayStation hat dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.

Unabhängig davon zeigt die Diskussion erneut, wie sensibel das Thema digitale Besitzrechte im Gaming-Bereich weiterhin bleibt und wie stark es die Wahrnehmung moderner Konsolenplattformen beeinflusst.