PlayStation 5: In 2013 Xbox verspottet, jetzt bricht Sony offenbar sein DRM-Versprechen

Die offenbar neue DRM-Politik von PlayStation sorgt derzeit für Diskussionen in der Gaming-Community. Berichten zufolge könnten künftig für digital gekaufte Spiele regelmäßige Online-Überprüfungen im Abstand von etwa 30 Tagen erforderlich sein. Ohne diese Verbindung würde die Lizenz ablaufen und das Spiel vorübergehend nicht mehr startbar sein, bis erneut eine Verifizierung erfolgt.
Diese mögliche Änderung erinnert viele Spieler an die kontrovers diskutierte DRM-Strategie der Xbox One aus dem Jahr 2013. Damals plante Microsoft ein deutlich restriktiveres System mit häufigen Online-Checks und eingeschränktem Weiterverkauf, das jedoch nach massiver Kritik wieder zurückgenommen wurde.
Im Vergleich dazu fällt die angebliche PlayStation-Regel zwar weniger streng aus, da die Frist deutlich großzügiger angesetzt ist. Dennoch entfacht die Diskussion erneut eine grundlegende Frage: Wie viel Kontrolle behalten Spieler tatsächlich über digital erworbene Spiele?
Wer erinnert sich noch: Damals machte sich PlayStation den Onlinezwang der Xbox One geschickt zu Nutze und verkündete bei der Enthüllung der PlayStation 4, dass es einen solchen Zwang nicht geben werde.
Back in 2013, Sony made a big point during the PS4 reveal that the console wouldn’t require always-online check-ins.
They mocked Xbox back then over DRM and internet restrictions.
Sony positioned it as a win for players: no forced connection, no constant authentication, no… pic.twitter.com/2emD6o21RP
— TheGameVerse (@TheGameVerse) April 28, 2026
Während Plattformen wie Steam oder Xbox nach der ersten Aktivierung weitgehend offline nutzbar bleiben, sorgt jede Form zusätzlicher Online-Bindung für Bedenken hinsichtlich langfristiger Zugänglichkeit. Kritiker verweisen insbesondere auf das Szenario, dass Spiele in Zukunft unspielbar werden könnten, falls entsprechende Server oder Lizenzsysteme abgeschaltet werden.
Befürworter solcher Systeme argumentieren hingegen mit Sicherheits- und Schutzmechanismen gegen Missbrauch sowie möglichen Maßnahmen gegen Jailbreaks und unautorisierte Nutzung.
Offiziell bestätigt ist die neue DRM-Regel bislang nicht vollständig, und es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es sich um einen Fehler, eine Fehlinterpretation oder einen noch nicht final kommunizierten Test handelt. PlayStation hat dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.
Unabhängig davon zeigt die Diskussion erneut, wie sensibel das Thema digitale Besitzrechte im Gaming-Bereich weiterhin bleibt und wie stark es die Wahrnehmung moderner Konsolenplattformen beeinflusst.
96 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Gamepass verlangt auch alle 30 Tage einen Login!
Das scheinen einige hier zu vergessen.
Kann ich nicht bestätigen. Bei meiner Tochter war ich seit über einem Jahr nicht mehr online. Sie meldet ja nur ihr Profil an.und kann auf alle meine gamepass Titel und normale Titel zugreifen .
Hab das genauso. Mein Sohn macht ab und zu seine Xbox an und hatte noch nie Probleme. Die Konsole in seinem Zimmer ist offline.
Demnach müsste seine Konsole die Hauptkonsole mit deinem Account drauf sein, sonst geht das sharen nicht und wenn die generell online ist wird der Check ja durchgeführt.
@Z0RN
Na klar ist das so. Weil der Gamepass über euch läuft und ihr euch regelmäßig online anmeldet.
Eventuell reicht es da die app zu starten.
Auch das halte ich für ein Gerücht. Die Heimkonsole war schon länger als 30 Tage offline und es funktioniert trotzdem. Auch ist mir nicht ein Fall bei Xbox bekannt, wo so ein Hinweis auf dem Bildschirm erschienen ist, dass man zu lange offline war, wie PS-Spieler aktuell überall berichten.
Sich irgendwas an den Haaren herbeiziehen, macht es auch nicht besser.
Und es geht hier um die 30-Tage-Offline DRM-„Option“.
Also ich kaufe ein Spiel digital, es ist in meinem Besitz und wenn ich zu lange offline bin, lässt es sich nicht mehr starten. Und ich werde gezwungen, wieder online zu gehen.
Es geht hier nicht um ein Spiel, das ich abonniert habe, und bei XGP oder PS+ sollte klar sein, dass für Spiele, die ich nicnt gekauft habe, irgendwann eine Abfrage kommt, ob ich überhaupt ein aktives Abo habe. Keine Ahnung, ob Xbox schnallt, dass ich noch bis 2029 aktiv XGPU habe.
Aber nochmal, das Abonnieren (ausleihen) hat überhaupt nichts mit dem Kauf digitaler Spiele zu tun.
Ich weiß nicht, wie man ernsthaft versuchen kann, das irgendwie schön zu reden oder ein Abo mit einem Kauf vergleichen kann.
Offizielle Microsoft Seite :
Notiz : Xbox Game Pass-Spiellizenzen laufen nach 30 Tagen ab, wenn sie offline spielen, und Lizenzen für eigene Spiele laufen nach einem Jahr ab. Um Ihr Spiel weiterhin offline zu spielen, wechseln Sie wieder online, und starten Sie das Spiel. Dadurch wird die Lizenz für das Spiel auf Ihrem Gerät verlängert und sichergestellt, dass Sie wieder offline spielen können.
https://support.xbox.com/de-DE/help/games-apps/game-setup-and-play/play-games-offline-on-windows-10-using-offline-mode?hl=de-DE
Bitte schön ✌️
Aber es geht doch hier in deinem Link nur um Spiele unter Windows 10?
Sicher das es die richtige Supportseite ist?
Mir ging es um den Gamepass und da steht doch Gamepass.
Also wenn ich deinen Link öffne, finde ich nirgends die von dir geposteten Textpassagen. Eventuell gibt es Unterschiede zwischen PC und Konsolen was offline betrifft.
In meinem Link hast du es aber gefunden oder?
Du musst die Zusatzinformationen aufklappen.
Dann bin ich scheinbar die Ausnahme. Bei mir geht es auch so.ndann erfreue ich mich mal daran. Bzw meine Tochter
Ich gebe nur weiter was im Microsoft Support steht inklusive Link.
Ich habe es nicht getestet. Genauso wenig habe ich es bei Playstation getestet weil ich immer on bin.
PS:
Ich hatte doch in meinem ersten Kommentar auf das du geantwortet hattest „Beim Gamepass“.
Aber auch bei den gekauften Spielen gibt es diese Regelung, auch wenn aktuell noch die Frist deutlich länger ist.
Quatsch, war schon monatelang nicht online und jedes mal funktioniert der GamePass trotzdem ganz normal.
Quatsch!! Steht so im Microsoft Support.
Aber natürlich gilt das für keinen einzigen XD User.
Microsoft hat nur Quatsch geschrieben.
Ich war schon oft lange nicht online und es funktioniert alles wie es soll.
Freut mich für dich.
Ich habe auch keine Probleme. Bin immer online.
Nachdem soviele PS Fanboys auf die Xboxler herabschauen geschieht ihnen das recht.
Ja da haben die „PS Fanboys“ richtig dran zu knabbern. Wenn sie es überhaupt mitbekommen. 🙂
Da die ganzen 10-13 jährigen Blagen der Playstation verfallen sind kann es bei Internetverbot seitens der Eltern „heikel“ werden. Das beträfe ja gefühlt 70% aller User dieser Plattform.
Ich finde es ziemlich verächtlich eine ganze Reihe von jungen Spielern als Blagen zu betiteln. Schlechte Kinderstube genossen?
Das geht dch nichts an wie ich die nenne. Könnte auch verwöhnte Gören schreiben um euch nicht zu nahe zu treten.
Aber statt 24/7 hier den PS Anwalt zu spielen, kümmere dich besser mal um deine Konsole. Das Ding muss ja eingestaubt und innerlich verrostet sein weil du wirklich nur hier bist. Tolles Hobby.
Dein Kommentar zeigt zumindest reife. Weiter so.
Ich wäre gerne weniger reif.
Interessant: Je weniger zum Thema gesagt wird, desto kreativer werden die Nebenkriegsschauplätze.
Ehrlich gesagt ist das nicht einmal ein (großes) Thema.
Na dann.
Naja, „Blagen“ spricht in erster Linie ungezogene Kinder an. Wenn die Internetverbot bekommen… passt 😛
Dann wird es ruhiger hier ohne so einige blaue Trolle. Passt.
Diese Arroganz, Vorverurteilung, Verallgemeinerung und Wortwahl, ja da passt das Wort Blage
Ja. Stört mich aber weniger. Ihr dürft natürlich gerne ein Drama daraus machen.
Play has no limits – außer du bist offline. Dann sind es 30 Tage 😅
This is for the players.
Irgendwas verstehe ich wohl falsch, er sagt ja Disc games sind nicht betroffen, und die sperren dreht sich ja um online games, verstehe ich da was nicht oder wo hat er sein wort gebrochen?
2013 wurde ausdrücklich nur von Discs gesprochen. Es war nie die Rede von digitalen Inhalten. Ergo ist es kein Wortbruch.
Spielt aber doch ne untergeordnete Rolle ob sie „ihr Wort brechen“…solange sie deine Primärkonsole wirklich nicht von der Regelung ausnehmen ist es einfach ne Unverschämtheit und dafür gehört Sony an den Pranger gestellt. (Also wenn es stimmt und ich hoffe mal die rudern damit zurück weil ich sonst ähnlich Kundenunfreundliche Entwicklungen bei Microsoft und Nintendo erahnen kann 😅)
Ich sehe das Thema wohl entspannter. Eventuell rudert man wirklich zurück. Ich meine es sind ja nun auch genug Zeit vergangen um eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Dann kommt die Aussage es wäre ein Bug gewesen und wir haben hier eine neue Sau die durchs Dorf getrieben werden darf, da 100% ein Gerücht kommen wird, dass dem so nicht war und Sony einen Shitstorm verhindern wollte. 🙂
Wäre jetzt kein schöner zug von Sony.🤔
Aber 24 Stunden oder 30 Tage sind jetzt schon ein Unterschied.
Man stell sich mal vor das Internet fällt für eine Woche aus durch diversen Gründen.
Als Nächstes kommt dann die Altersverifizierung bevor du spielen möchtest.
gibts in England schon oder? Ist es dort nicht erst vor kurzem wegen einem Gesetz umgesetzt worden?
DA ging es glaube ich um Nachrichten und Chatten 🤔
Stimmt das wars, jetzt fällt es mir auch wieder ein.
Sony: If you don’t have internet, we have a console for you. The PS2
Darauf hat Microsoft ein Patent angemeldet. Schon vergessen?
Bester Kommentar 😆👌.
Wenn es denn wirklich wahr sein sollte bzw. kein temporärer Fehler, dann glaube ich nicht, dass Xbox nicht nachziehen wird, zumal sie es auch ursprünglich geplant hatten.
Omg🤣 ist das euer ernst?
Jetzt werden schon 13 jahre alte aktionen rausgekramt nur um gegen sony schießen zu können.😅🤣
Gibts über xbox aktuell nix zu berichten oder hast ihr sony so sehr?
Das einzige was nervt und da gebe ich Zorn absolut recht und zwar das sony einfach nicht das Maul auf bekommt und sagt was los ist.
Aber das von sony mit der aktion von ms zu vergleichen ist schon schwach.
Bei sony muss man sich nur einmal alle 30 Tage einloggen. Mehr nicht.
Bei ms war damals das alles geplant:
Online-Zwang: Konsole sollte mindestens alle 24 Stunden online sein
Disc-Spiele an Account gebunden: Discs sollten installiert und mit dem Nutzer verknüpft werden
Einschränkungen bei Gebrauchtspielen: Weiterverkauf war nur über bestimmte Händler bzw. Publisher-abhängig vorgesehen
Eingeschränktes Verleihen: zum Beispiel nur einmal pro Spiel und nur an „Freunde“
Sonstige Weitergabe: Spiele durften nur an Leute verschenkt werden, die mindestens 30 Tage lang auf der Freundesliste der Spieler waren
Das heißt: Physische Spiele wären nur noch Installationsmedien gewesen. Nach der Installation hätte die Konsole die Lizenz online überprüft, statt die Disc als Besitznachweis zu akzeptieren.
Schon ein sehr großer unterschied oder?😉
Ist das dein ernst ???
Wie kannst du so einen Mist bloß klein reden 🙄😏🤦🏻
„Schon ein sehr großer unterschied oder?“
Haushoher Unterschied!
Versprechen gebrochen nennt man das