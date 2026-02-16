PlayStation 5: Insomniac: Spider‑Man „wohl nicht“ für Xbox – Studio dämpft Hoffnungen klar

„Nicht wahrscheinlich“: Insomniac macht Fans unmissverständlich klar, dass Marvel’s Spider‑Man kaum auf Xbox erscheinen wird.

Insomniac Games hat die Erwartungen vieler Spieler deutlich heruntergeschraubt. Auf die Frage, ob Marvel’s Spider‑Man irgendwann auf Xbox‑Plattformen erscheinen könnte, antwortete das Studio kurz und eindeutig: „Not likely.“

Damit bestätigt Insomniac, was Branchenkenner schon lange vermuten: Die Spider‑Man‑Reihe bleibt fest an PlayStation gebunden, da Sony sowohl die Marke als auch das Studio besitzt.

Trotz der jüngsten Multiplattform‑Strategie von Sony scheint Spider‑Man weiterhin zu den Titeln zu gehören, die nicht für andere Konsolen vorgesehen sind.

Die Aussage sorgt dennoch für Diskussionen, da Sony in den vergangenen Jahren mehrere Exklusivspiele auf PC und teilweise sogar auf andere Plattformen gebracht hat. Bei Spider‑Man bleibt die Tür aber offenbar geschlossen.

Kurz, knapp, eindeutig – und für Xbox‑Spieler wenig erfreulich.