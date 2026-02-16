PlayStation 5: Insomniac: Spider‑Man „wohl nicht“ für Xbox – Studio dämpft Hoffnungen klar

Image: PlayStation - Spider-Man

„Nicht wahrscheinlich“: Insomniac macht Fans unmissverständlich klar, dass Marvel’s Spider‑Man kaum auf Xbox erscheinen wird.

Insomniac Games hat die Erwartungen vieler Spieler deutlich heruntergeschraubt. Auf die Frage, ob Marvel’s Spider‑Man irgendwann auf Xbox‑Plattformen erscheinen könnte, antwortete das Studio kurz und eindeutig: „Not likely.“

Damit bestätigt Insomniac, was Branchenkenner schon lange vermuten: Die Spider‑Man‑Reihe bleibt fest an PlayStation gebunden, da Sony sowohl die Marke als auch das Studio besitzt.

Trotz der jüngsten Multiplattform‑Strategie von Sony scheint Spider‑Man weiterhin zu den Titeln zu gehören, die nicht für andere Konsolen vorgesehen sind.

Die Aussage sorgt dennoch für Diskussionen, da Sony in den vergangenen Jahren mehrere Exklusivspiele auf PC und teilweise sogar auf andere Plattformen gebracht hat. Bei Spider‑Man bleibt die Tür aber offenbar geschlossen.

Kurz, knapp, eindeutig – und für Xbox‑Spieler wenig erfreulich.

  1. buimui 450470 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 16.02.2026 - 07:53 Uhr

    Nicht tragisch für mich, kann mit Superhelden aller Art sowieso nichts anfangen.

    Für andere Spieler natürlich schade.

    0
  2. NES Hero 2800 XP Beginner Level 2 | 16.02.2026 - 07:54 Uhr

    Is nicht schlimm. Besitze XBox und Playstation. Aber steh eh nicht so auf Marvel. Gibst zwar ein paar gute Filme, aber zocken, meh!

    0
  3. RappScallion 22760 XP Nasenbohrer Level 2 | 16.02.2026 - 07:57 Uhr

    Teil 1 hab ich auf der PS4 durchgezockt und fands ganz gut, trotz der Openworld. Teil 2 für die Box wär schon cool gewesen.

    0
  4. RumRoGERs 125925 XP Man-at-Arms Gold | 16.02.2026 - 08:09 Uhr

    Ich bin kein großer Spdey Fan daher ist das für mich nicht so schlimm.
    Das wird ja eh von Sony vorgegeben und wenn sich die Gerüchte bzgl. der nächsten Xbox bewahrheiten, dann werden die Karten eh neugemischt

    0
  7. wussii 55490 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.02.2026 - 08:26 Uhr

    Da haben die drei Ritter Microsofts aber doch immer was ganz anderes erzählt. Na, was solls! Dann lebt man den Wunschtraum der nächsten unangekündigten Xbox – die ein PC ist – weiter und dann fühlt sich alles halb so schlimm an. Gerüchte über Multiplattformreleases aller Xbox Spiele auf PS5 wurden immer als Gerüchte abgetan (selbst wenn die Faktenlage ganz klar war)…bei der nächsten Xbox ist das natürlich was ganz anderes, das ist SELBSTVERSTÄNDLICH und zu 1000% Wahr.

    Zu den Spielen selbst, mir hat ein Spiderman gereicht, God of War fand ich absolut nicht gut und the Last of Remastered connected bei mir nicht. Dafür freu ich mich zumindest mal wieder auf Wolverine.

    0

