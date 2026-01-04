PlayStation 5: Jailbreak-Gerücht lässt Star Wars‑Kultspiel zum Goldschatz aufsteigen

PS5‑Jailbreak-Gerücht lässt Star Wars Game explodieren: Preis schießt um über 1000 Prozent nach oben! Star Wars‑Kultspiel wird plötzlich zum Goldschatz.

Star Wars Racer Revenge und die PlayStation 5 stehen aktuell im Zentrum eines Gaming‑Hypes, der sich wie ein Speedrun durch die Community frisst.

Die Gerüchte über einen möglichen PS5‑Jailbreak haben das Retro‑Rennspiel in eine völlig neue Liga katapultiert und sorgen für eine Dynamik, wie man sie sonst nur aus großen Franchise‑Releases kennt.

Im Kern der Aufregung steht die Behauptung, dass der angebliche Jailbreak der PlayStation 5 ausschließlich mit einer physischen Kopie von Star Wars Racer Revenge funktionieren soll.

Diese Kombination aus Hardware‑Exploit und seltenem PS2‑Titel wirkt wie ein Loot‑Drop, der plötzlich zum wertvollsten Item im gesamten PlayStation‑Ökosystem geworden ist. Vor den Gerüchten lag der Preis des Spiels bei rund 50 Dollar, doch inzwischen tauchen eBay‑Listings auf, die bis zu 500 Dollar verlangen. Damit hat sich der Wert des Titels verzehnfacht und Star Wars Racer Revenge wird zum heißesten Sammlerobjekt im PS5‑Kosmos.

Ein weiterer Faktor, der den Preisanstieg befeuert, ist die geringe Verfügbarkeit.

Laut Angaben von Gezine auf X existieren nur etwa 10.000 Exemplare von Star Wars Racer Revenge im Umlauf.

Diese niedrige Stückzahl verwandelt das Game in ein rares In‑Game‑Item der realen Welt, das plötzlich eine vollkommen neue Bedeutung erhält.

Die Gerüchte besagen, dass der mögliche Exploit die Disc‑Authentifizierung der PlayStation 5 nutzt, die für die Abwärtskompatibilität zuständig ist. Dadurch wird Star Wars Racer Revenge zum einzigen bekannten Titel, der den Prozess auslösen kann.

Sony hat bislang nicht auf die Spekulationen reagiert, und unklar bleibt, welche Auswirkungen ein solcher Jailbreak auf bereits modifizierte PlayStation‑5‑Konsolen hätte.

Dennoch deutet die Entwicklung darauf hin, dass der Markt bald von „jailbroken PS5‑Systemen“ überflutet werden könnte, sollte sich das Gerücht bestätigen.

Für viele Gamer entsteht dadurch ein unerwarteter Nebeneffekt: Ein Blick ins eigene Regal könnte sich lohnen, denn Star Wars Racer Revenge könnte sich als überraschender Schatz entpuppen.