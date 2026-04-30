PlayStation 5: Kein 30-Tage-Zwang? Sony stellt DRM-Regel klar

Eine offizielle Stellungnahme von Sony widerspricht den zuletzt kursierenden Berichten über eine wiederkehrende DRM-Prüfung bei digitalen Spielen auf der PlayStation 5. Laut Unternehmen ist lediglich eine einmalige Online-Verifizierung erforderlich.

Sony erklärte gegenüber GameSpot: „Spieler können weiterhin wie gewohnt auf ihre gekauften Spiele zugreifen und sie spielen. Eine einmalige Online-Überprüfung ist erforderlich, um die Lizenz des Spiels zu bestätigen, danach sind keine weiteren Überprüfungen notwendig.“

Im direkten Gegensatz zu vorherigen Informationen, die von einer verpflichtenden Online-Verbindung im 30-Tage-Rhythmus ausgingen, was sogar der PlayStation Support bestätigte, würde dieses Modell deutlich weniger Einschränkungen für Nutzer bedeuten. Insbesondere Offline-Spielbarkeit wäre nach erfolgreicher Verifizierung weiterhin uneingeschränkt möglich.

Unklar bleibt, wie diese Aussage mit den zuvor bestätigten Details zur Systemänderung ab März 2026 zusammenpasst. Ebenso offen ist, ob sich die Regelung ausschließlich auf bestimmte Szenarien oder Versionen bezieht.

Der aktuelle Stand basiert auf dieser offiziellen Aussage, während frühere Berichte und Interpretationen damit zumindest teilweise infrage gestellt werden.

Eine komplette Klarstellung der Vorfälle hat Sony mit dieser Aussage jedenfalls nicht geschafft. Unklar bleibt weiterhin, warum diese Limits bei PS-Spielern aufgetaucht sind und immer noch auftauchen. Während so einige Punkte zum DRM-PlayStation-Thema unklar bleiben, hat Sony jedenfalls für zahlreiche Memes im Netz wie dieses von @nyc_prophet via X gesorgt, das derzeit die Runde macht: