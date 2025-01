PlayStation 5: Kein Account-Zwang mehr für PC-Spiele

Wer einen der First-Party-Kracher von SONY auf dem PC spielen will, der musste sich dennoch einen Account für das PlayStation-Network zulegen. Selbst bei Spielen, die gar keine Onlinekomponente aufweisen.

Dass das bei Spielern nicht gut ankommt, hat SONY längst gemerkt und wird es in Zukunft unterlassen, euch dies aufzuzwingen.

Mit dem Launch von Marvel’s Spider-Man 2 ist ein PSN-Account nur noch optional. Für das ab April 2025 erhältlich The Last of Us Part II Remastered besteht ebenso keine Pflicht eines PSN-Accounts, genauso wie bei den zuvor veröffentlichten Spielen God of War Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered.

Dennoch würde man es gerne sehen, wenn ihr euren Account verknüpft bzw. euch einen anschafft. Daher wurden neue Anreize für Spieler geschaffen, in dem man zusätzlicher Belohnungen in den Spielen erhält. Für Marvel’s Spider-Man 2 erhält man beispielsweise den Spider-Man 2099 Black Suit und Miles Morales 2099 Suit.