PlayStation 5: Keine First-Party-Spiele zum Launch im PlayStation Plus Abo bestätigt Sony

Im Juni wird Sony mit seinem neuen PlayStation Plus Service an den Start gehen. Mit drei unterschiedlichen Tarifen und Preisstrukturen wird dann das bisherige PlayStation Plus und PlayStation Now vereint.

Alle Details zu den Tarifen von PlayStation Plus erfahrt in dieser Meldung.

Jim Ryan, CEO bei PlayStation, führte zur Ankündigung ein Interview mit Gamesindustry.biz.

Im Gespräch bestätigte Ryan, dass in keinem der drei Tarife First-Party-Spiele der PlayStation Studios zum Launch enthalten sein werden. Einen solchen Weg wolle man laut Ryan auch in Zukunft nicht einschlagen. Man sei der Ansicht, dass die Qualität der Spiele darunter leiden würde und es nicht im Sinne der Spieler wäre.

„[In Bezug auf] die Integration unserer eigenen Spiele in diesen Service oder in einen unserer Services, sobald sie veröffentlicht werden… wie Sie wissen, ist das kein Weg, den wir in der Vergangenheit beschritten haben. Und diesen Weg werden wir auch mit diesem neuen Service nicht einschlagen. Wir sind der Meinung, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, wenn wir dies mit den Spielen tun, die wir bei PlayStation Studios entwickeln. Die Investitionen, die wir in unsere Studios tätigen müssen, wären nicht möglich, und wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht im Sinne der Spieler wären.“

Sony geht also einen anderen Weg als Microsoft. Der Xbox Game Pass wird hingegen auch weiterhin alle zukünftigen First-Party-Spiele der Xbox Game Studios zu ihrem jeweiligen Launch ins Abonnement des Game Pass auf Xbox und PC bringen. Dazu zählen Spiele wie Starfield, The Elder Scrolls VI, Perfect Dark, Fable 4, Forza Motorsport 8 und viele weitere.