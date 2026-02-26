PlayStation 5: Keine Singleplayer-Spiele mehr für PC – Gerücht

In der letzten Woche machten gleich zwei prominente Branchenbeobachter Schlagzeilen mit ähnlichen Einschätzungen zur Zukunft von Sony Interactive Entertainment auf dem PC-Markt.
Sowohl Jason Schreier, bekannter Industriejournalist, als auch John Linneman, Technik- und Gaming-Experte, äußerten die Vermutung, dass Sonys traditionell exklusive Singleplayer-Titel künftig vor allem auf PlayStation bleiben könnten.
In seinem Podcast führte Schreier aus, dass Live-Service Spiele durchaus weiterhin für den PC geplant seien. Klassische Einzelspieler-Exklusivtitel wie Wolverine hingegen seien offenbar nicht vorgesehen.
So erklärte er, dass Wolverine, das am 15.09. erscheinen soll, voraussichtlich ausschließlich auf PlayStation 5 spielbar sein wird. Selbst wenn der Titel irgendwann auf PC käme, wäre die PlayStation für den „indefiniten Zeitraum“ die zentrale Plattform.
Ähnliche Töne schlug Linneman in einem Video an. Seiner Einschätzung nach habe sich Sonys PC-Fokus unter der aktuellen Führung reduziert.
Zwar könnten weiterhin einige Spiele auf PC erscheinen, doch eine größere Ausrichtung auf die Plattform sei unwahrscheinlich. Linneman merkt an, dass es auch nicht zu erwarten sei, dass Sony ein PC-Launcher-Ökosystem ausbaut, das die Konsole in den Hintergrund drängt – die PlayStation bleibe Kernplattform.
Beide Einschätzungen sind ausdrücklich als Spekulationen zu verstehen, doch bemerkenswert ist, dass sie innerhalb derselben Woche geäußert wurden.
Insbesondere Schreiers Kommentare gelten als besonders relevant, da er tiefere Einblicke in interne Entscheidungen der Branche hat.
Ob diese Annahmen tatsächlich die zukünftige Strategie Sonys widerspiegeln, bleibt abzuwarten, könnte aber Hinweise auf aktuelle Planungen hinter den Kulissen geben.
Ehrlich gesagt fände ich es gar nicht so verkehrt, wenn Sony wieder verstärkt auf echte Exklusivität setzt.
Erstens ist die Hardware perfekt auf diese Spiele abgestimmt. Wenn sich die Entwickler zu 100 % auf eine einzige Plattform konzentrieren können, ohne Kompromisse für verschiedene PC-Konfigurationen eingehen zu müssen.
Zweitens macht genau dieses ‚Nur bei uns Gefühl den Reiz einer Konsole aus. Es stärkt die Community und sorgt dafür, dass Singleplayer Spiele wie Astrobot,Ghost of Yötei oder das kommende Marvels Wolverine als echte, polierte Events wahrgenommen werden. Ein klarer Fokus auf die Konsole könnte bedeuten, dass die Ressourcen direkt in die Qualität und Innovation der nächsten großen Hits fließen, statt in zeitfressende Portierungen.
Am Ende profitieren wir Spieler von Spielen, die technologisch neue Maßstäbe setzen. Wer das beste Erlebnis will, holt sich die Konsole und das war schon immer der Kern von PlayStation und ihrer Identität.
Könnte mir nicht egaler sein🤷🏻♂️
Hab weder PC noch PS5 🤣🤣
Mal schauen ob sich das bewahrheitet.
Bin ja am überlegen ob ich mir für die nächste Generation einen PC oder eine PS6 holen soll, Xbox macht ja keinen Sinn mehr wegen der Multiplattform Ausrichtung von MS.
Wenn es wirklich so kommt und die Sony SP Games wieder rein Playstation exklusiv werden, dann wird die PS6 meine erste Playstation nach der PS2 sein.
Hatte mir zwischendurch auch mal eine PS3 und PS4 von einem Freund ausgeliehen um die Sony Kracher wie God of War und The Last of Us spielen zu können.
Der Markt von PS-Spiele auf dem PC ist langsam übersättigt. Es kamen in letzter Zeit sehr viele und zu Zeiten, wo ohnehin andere Spiele auf den markt kamen, ausserdem sind sie nicht so verwurzelt mit dem „Rechenknecht“, wie zum Beispiel Microsoft und dem Flight Simulator oder „Age of Empires“. Fürchte, durch die neue XBOX-Führung, könnte dies auch bei XBOX eintreffen, wo die Konsole wieder mehr in den Fokus rücken wollen. Mal sehen wie es sich entwickelt, ob TES 6 oder Fallout 5, wirklich nur noch auf der XBOX kommen und nicht mehr auf Steam oder dem PC, ist fraglich, aber leider möglich. 🙁