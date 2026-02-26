PlayStation 5: Keine Singleplayer-Spiele mehr für PC – Gerücht

Jason Schreier und John Linneman deuten an, dass Sony seine Singleplayer-Spiele möglicherweise nicht mehr auf PC bringen könnte – rein spekulativ.

In der letzten Woche machten gleich zwei prominente Branchenbeobachter Schlagzeilen mit ähnlichen Einschätzungen zur Zukunft von Sony Interactive Entertainment auf dem PC-Markt.

Sowohl Jason Schreier, bekannter Industriejournalist, als auch John Linneman, Technik- und Gaming-Experte, äußerten die Vermutung, dass Sonys traditionell exklusive Singleplayer-Titel künftig vor allem auf PlayStation bleiben könnten.

In seinem Podcast führte Schreier aus, dass Live-Service Spiele durchaus weiterhin für den PC geplant seien. Klassische Einzelspieler-Exklusivtitel wie Wolverine hingegen seien offenbar nicht vorgesehen.

So erklärte er, dass Wolverine, das am 15.09. erscheinen soll, voraussichtlich ausschließlich auf PlayStation 5 spielbar sein wird. Selbst wenn der Titel irgendwann auf PC käme, wäre die PlayStation für den „indefiniten Zeitraum“ die zentrale Plattform.

Ähnliche Töne schlug Linneman in einem Video an. Seiner Einschätzung nach habe sich Sonys PC-Fokus unter der aktuellen Führung reduziert.

Zwar könnten weiterhin einige Spiele auf PC erscheinen, doch eine größere Ausrichtung auf die Plattform sei unwahrscheinlich. Linneman merkt an, dass es auch nicht zu erwarten sei, dass Sony ein PC-Launcher-Ökosystem ausbaut, das die Konsole in den Hintergrund drängt – die PlayStation bleibe Kernplattform.

Beide Einschätzungen sind ausdrücklich als Spekulationen zu verstehen, doch bemerkenswert ist, dass sie innerhalb derselben Woche geäußert wurden.

Insbesondere Schreiers Kommentare gelten als besonders relevant, da er tiefere Einblicke in interne Entscheidungen der Branche hat.

Ob diese Annahmen tatsächlich die zukünftige Strategie Sonys widerspiegeln, bleibt abzuwarten, könnte aber Hinweise auf aktuelle Planungen hinter den Kulissen geben.