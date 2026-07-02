PlayStation 5: KFC greift Debatte um digitale Sony-Spiele mit Satire-Post auf

KFC greift die Diskussion um Sonys digitale Zukunft der PS5 in einer Social-Media-Aktion auf.

Die anhaltende Diskussion rund um den geplantenAbschied von physischen Medien im Gaming-Bereich hat nun auch die Fast-Food-Kette KFC erreicht. Mit einer neuen Social-Media-Aktion greift das Unternehmen die Debatte auf und nimmt dabei augenzwinkernd Bezug auf die Entwicklung hin zu digitalen Angeboten.

In einem aktuellen Beitrag schreibt KFC:

„EILMELDUNG: KFC stellt ab heute das Angebot seiner Produkte im physischen Format ein. Die Produkte werden für den Verzehr ausschließlich über die App in einem gefälschten PNG-Format verfügbar sein.“

Der Post ist klar satirisch gemeint und spielt auf die Diskussion rund um digitale Distribution und den Wegfall physischer Datenträger an, wie er derzeit im Gaming-Sektor geführt wird. Besonders im Kontext der aktuellen Debatten um PlayStation und digitale Vertriebsmodelle greift KFC damit einen populären Diskussionspunkt aus der Gaming-Community auf.

Die Aktion folgt einem bekannten Social-Media-Muster großer Marken, die aktuelle Trends und kontroverse Themen mit humorvollen oder überzeichneten Aussagen kommentieren, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen.

🚨ÚLTIMA HORA: KFC dejará de ofrecer su formato físico a partir de hoy. Sus productos solo se podrán consumir a través de su app en formato falso png. pic.twitter.com/7BBC2uqXHO — KFC (@KFC_ES) July 2, 2026