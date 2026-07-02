PlayStation 5: KFC greift Debatte um digitale Sony-Spiele mit Satire-Post auf

Die anhaltende Diskussion rund um den geplantenAbschied von physischen Medien im Gaming-Bereich hat nun auch die Fast-Food-Kette KFC erreicht. Mit einer neuen Social-Media-Aktion greift das Unternehmen die Debatte auf und nimmt dabei augenzwinkernd Bezug auf die Entwicklung hin zu digitalen Angeboten.
In einem aktuellen Beitrag schreibt KFC:
„EILMELDUNG: KFC stellt ab heute das Angebot seiner Produkte im physischen Format ein. Die Produkte werden für den Verzehr ausschließlich über die App in einem gefälschten PNG-Format verfügbar sein.“
Der Post ist klar satirisch gemeint und spielt auf die Diskussion rund um digitale Distribution und den Wegfall physischer Datenträger an, wie er derzeit im Gaming-Sektor geführt wird. Besonders im Kontext der aktuellen Debatten um PlayStation und digitale Vertriebsmodelle greift KFC damit einen populären Diskussionspunkt aus der Gaming-Community auf.
Die Aktion folgt einem bekannten Social-Media-Muster großer Marken, die aktuelle Trends und kontroverse Themen mit humorvollen oder überzeichneten Aussagen kommentieren, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen.
🚨ÚLTIMA HORA: KFC dejará de ofrecer su formato físico a partir de hoy.
Sus productos solo se podrán consumir a través de su app en formato falso png. pic.twitter.com/7BBC2uqXHO
— KFC (@KFC_ES) July 2, 2026
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also kreativ geht anders. 🥱
Sofort den Laden boykottieren 🤣
War es denn kreativ wie Sony damals sein „how to share games on PlayStation 4”-Video gepostet hat? Oder war das super mega witzig?
Definitiv witziger als diese armselige Werbung von KFC. Und vor allem eine PR die gesessen hat. Ist zwar seit gestern schlecht gealtert aber zum damaligen Zeitpunkt einfach nur Peak. Minimale Kosten bei maximalen Gewinn.
Das Netz ist voll von Memes, ergo denken viele User wohl anders darüber wie witzig bzw. originell das ist. KFC ist da mehr unter dem Radar.
Auch wenn ich dir zustimme. Lustig ist es nicht, aber was ist schon witzig in Social Media? Einer hat ’ne Idee und Millionen kopieren es und fühlen sich witzig.
KFC macht seit letzter Zeit sowieso viel PR, sind denen die Hühnchen ausgegangen😂
Besser ist das. Ist eh nicht der Bringer was die so anbieten.
Welcher Fastfood Laden ist den der Bringer?
McDonald’s, Burger King,… 🤮
Burger King ist okay.
Da hast du natürlich Recht.
Burger King ist das einzige was ich noch von den Ketten esse, aber auch selten und nur in einem speziellen Burger King.
Früher fand ich KFC lecker, so vor 20 Jahren, ist auch nicht mehr dasselbe.
Da haben die ja einen Schenkelklopfer rausgehauen 🤣🤣🤣
Das mit der KFC Konsole war besser😅
Obwohl man mit der PS5 das Essen immer warm halten kann….
Ich brauche keine Heizung mehr seitdem.
HA HA HA 😒
Muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich auch nicht witzig 🫣.
Eine Spielekonsole, für die man im Laden keine Spiele mehr kaufen kann, das ist schon eine heftige Entwicklung.
Vielleicht wird aber anfangs erstmal auf „code in the box“ umgestellt, wobei ein ganz klares Infofenster sichtbar sein muss, dass keine Spieledisk enthalten ist, sondern nur eine digitaler Code, welcher an einen Account gebunden ist und von diesem nicht mehr losgelöst werden kann.