PlayStation 5: KFC greift Debatte um digitale Sony-Spiele mit Satire-Post auf

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KFC greift die Diskussion um Sonys digitale Zukunft der PS5 in einer Social-Media-Aktion auf.

Die anhaltende Diskussion rund um den geplantenAbschied von physischen Medien im Gaming-Bereich hat nun auch die Fast-Food-Kette KFC erreicht. Mit einer neuen Social-Media-Aktion greift das Unternehmen die Debatte auf und nimmt dabei augenzwinkernd Bezug auf die Entwicklung hin zu digitalen Angeboten.

In einem aktuellen Beitrag schreibt KFC:

„EILMELDUNG: KFC stellt ab heute das Angebot seiner Produkte im physischen Format ein. Die Produkte werden für den Verzehr ausschließlich über die App in einem gefälschten PNG-Format verfügbar sein.“

Der Post ist klar satirisch gemeint und spielt auf die Diskussion rund um digitale Distribution und den Wegfall physischer Datenträger an, wie er derzeit im Gaming-Sektor geführt wird. Besonders im Kontext der aktuellen Debatten um PlayStation und digitale Vertriebsmodelle greift KFC damit einen populären Diskussionspunkt aus der Gaming-Community auf.

Die Aktion folgt einem bekannten Social-Media-Muster großer Marken, die aktuelle Trends und kontroverse Themen mit humorvollen oder überzeichneten Aussagen kommentieren, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen.

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31 Kommentare Added

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    • vollmilch86 3940 XP Beginner Level 2 | 02.07.2026 - 17:33 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      War es denn kreativ wie Sony damals sein „how to share games on PlayStation 4”-Video gepostet hat? Oder war das super mega witzig?

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      • faktencheck 214760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.07.2026 - 17:40 Uhr
        Antwort auf vollmilch86

        Definitiv witziger als diese armselige Werbung von KFC. Und vor allem eine PR die gesessen hat. Ist zwar seit gestern schlecht gealtert aber zum damaligen Zeitpunkt einfach nur Peak. Minimale Kosten bei maximalen Gewinn.

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        • vollmilch86 3940 XP Beginner Level 2 | 02.07.2026 - 17:44 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Das Netz ist voll von Memes, ergo denken viele User wohl anders darüber wie witzig bzw. originell das ist. KFC ist da mehr unter dem Radar.

          Auch wenn ich dir zustimme. Lustig ist es nicht, aber was ist schon witzig in Social Media? Einer hat ’ne Idee und Millionen kopieren es und fühlen sich witzig.

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  2. Teddofryo 137425 XP Elite-at-Arms Silber | 02.07.2026 - 15:56 Uhr

    KFC macht seit letzter Zeit sowieso viel PR, sind denen die Hühnchen ausgegangen😂

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  4. Remo1984 55885 XP Nachwuchsadmin 7+ | 02.07.2026 - 16:57 Uhr

    Das mit der KFC Konsole war besser😅
    Obwohl man mit der PS5 das Essen immer warm halten kann….
    Ich brauche keine Heizung mehr seitdem.

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  7. Eddy 14885 XP Leetspeak | 02.07.2026 - 17:51 Uhr

    Eine Spielekonsole, für die man im Laden keine Spiele mehr kaufen kann, das ist schon eine heftige Entwicklung.

    Vielleicht wird aber anfangs erstmal auf „code in the box“ umgestellt, wobei ein ganz klares Infofenster sichtbar sein muss, dass keine Spieledisk enthalten ist, sondern nur eine digitaler Code, welcher an einen Account gebunden ist und von diesem nicht mehr losgelöst werden kann.

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