PlayStation 5: Konsole erreicht 92,2 Millionen verkaufte Einheiten

Sony hat seine aktuellen Finanzzahlen veröffentlicht und bestätigt ein weiteres starkes Quartal für die PlayStation‑5‑Plattform.
Im Zeitraum Oktober bis Dezember wurden 8 Millionen PS5‑Konsolen ausgeliefert, womit die Gesamtzahl der verkauften Geräte auf 92,2 Millionen steigt.
Die Konsole bleibt damit einer der wichtigsten Wachstumstreiber im Gaming‑Geschäft des Unternehmens.
Im Softwarebereich verzeichnet Sony 97,2 Millionen verkaufte Vollversionen, davon 13,2 Millionen First‑Party‑Titel. Der Digitalanteil liegt bei 76 Prozent und unterstreicht den anhaltenden Trend hin zu Downloads und digitalen Services.
Die PlayStation‑Plattform erreicht im Quartal 132 Millionen monatlich aktive Nutzer und bleibt damit eines der größten aktiven Gaming‑Netzwerke weltweit.
Verkauft sich wirklich gut die Konsole.
Nicht so schlecht.🤷🏻♂️
Starke Zahlen
Da hat der Black Friday und Weihnachtssale bestimmt gut geholfen.
Und das Microsoft hier komplett unbeteiligt war… von der Verfügbarkeit ganz zu schweigen.
Konsolen verkaufen kann Sony , aber da spielt auch der gruppenzwang eine Rolle .
Aber Spiele technisch ist Sony mittlerweile kaum noch von Bedeutung .
Die paar Spiele die sie in Entwicklung haben kommen nicht einmal im Ansatz an das line up von Xbox heran.
Und Spiele sind immer noch ein wichtigerer Faktor als kaufgrund , als die Konsole an sich.
„Aber Spiele technisch ist Sony mittlerweile kaum noch von Bedeutung .“
In der News:
„Im Softwarebereich verzeichnet Sony 97,2 Millionen verkaufte Vollversionen, davon 13,2 Millionen First‑Party‑Titel.“
Wie sieht es da den bei der Xbox aus?
Zuletzt gab es ja eine News, dass sich Spiele wie Outer World 2 oder Avowed kaum verkauft haben. ^^
Man hat auch seine Konsole für einen Ramschpreis verschleudert, maximal subventioniert, die PS5 gab es für 349€, 120€ günstiger als die technisch schwächere Switch 2.
Lustig wie das einige ausblenden und dann noch das übliche „Glückwunsch an Sony“ 🤪 kommt, lächerlich.
Bedingt.
Es kommt auf die Menge und den eigenen Geschmack an.
Wegen 1 oder 2 Spielen pro Jahr wechsel ich nicht unbedingt von XBOX oder gar PC zu playstation sondern wöge ab was das Gesamtbild bietet.
PS5 ist da zwar im Vorteil momentan dadurch das MS auch da abliefert, aber dafür stelle ich mir nicht noch eine Blumenvase oder eine Chinarouter neben den TV weil ein kompletter Wechsel bedeutet ich müsste alle Spiele die ich noch spielen will entweder neu kaufen und neu anfangen oder aber eben 2 Geräte am laufen halten und immer wider wechseln.
Für deutlich mehr Spiele im Jahr wäre das mit 2. Gerät noch ein Argument, aber die Zeiten sind lange vorbei.
92,2 Millionen ausgeliefert, nicht verkauft ;), trotzdem starke Zahlen, wenn das Verkäufe wären, dann ist man auf dem PS4 Niveau.
Viel interessanter ist, das mitlerweile 76% der Verkäufe digital sind, das wird wohl bald die Beerdigung von physischen Disc bedeuten, wie auf dem PC, noch die nächste Generation optional und dann ist sehr wahrscheinlich Schluss mit dem „alten“ Medium.