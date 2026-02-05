PlayStation 5: Konsole erreicht 92,2 Millionen verkaufte Einheiten

Sony meldet starke Zahlen für die PlayStation 5 im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Sony hat seine aktuellen Finanzzahlen veröffentlicht und bestätigt ein weiteres starkes Quartal für die PlayStation‑5‑Plattform.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember wurden 8 Millionen PS5‑Konsolen ausgeliefert, womit die Gesamtzahl der verkauften Geräte auf 92,2 Millionen steigt.

Die Konsole bleibt damit einer der wichtigsten Wachstumstreiber im Gaming‑Geschäft des Unternehmens.

Im Softwarebereich verzeichnet Sony 97,2 Millionen verkaufte Vollversionen, davon 13,2 Millionen First‑Party‑Titel. Der Digitalanteil liegt bei 76 Prozent und unterstreicht den anhaltenden Trend hin zu Downloads und digitalen Services.

Die PlayStation‑Plattform erreicht im Quartal 132 Millionen monatlich aktive Nutzer und bleibt damit eines der größten aktiven Gaming‑Netzwerke weltweit.