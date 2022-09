PlayStation 5: Konsole mit abnehmbarem Laufwerk angeblich in Planung

Autor:, in / PlayStation 5

Laut anonymen, mit den Plänen Sonys vertrauten Quellen, arbeitet das Unternehmen an einer neuen Version der PlayStation 5, welche alle bisher veröffentlichten Versionen der Konsole ablösen soll.

Die aktuell unter dem Namen D-Chassis laufende Konsole soll über nahezu identische Hardware verfügen, im Gegensatz zu ihren Vorgängern allerdings auf ein abnehmbares Laufwerk setzen, welches per USB-C-Anschluss auf der Rückseite mit der neuen PlayStation 5 verbunden werden kann.

Angeboten werden soll die Konsole einzeln oder im Paket mit dem abnehmbaren Laufwerk. Auch Laufwerke sollen den Quellen zufolge einzeln zum Verkauf angeboten werden.

Zudem soll das Laufwerk zwar kein festes Teil der neuen PlayStation 5 sein, bei Befestigung an der Konsole aber keinesfalls das optische Gesamtbild negativ beeinflussen. Durch das abnehmbare Laufwerk könnte die Sony-Konsole einiges an Gewicht verlieren, was schon vorherigen Revisionen zum Ziel hatten.

Während der Übergangszeit im Geschäftsjahr 2023 plane das Unternehmen 18,5 Millionen Einheiten der neuen PlayStation 5-Konsole und nur 12 Millionen Einheiten der A-C-Chassis-Konsolen zu produzieren, so die Quellen. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den bis Juni 2022 insgesamt 21,7 Millionen ausgelieferten PlayStation 5-Konsolen.