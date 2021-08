PlayStation 5: Konsolen werden nicht mehr mit Verlust verkauft

Autor:, in / PlayStation 5

Das besonders zum Start einer neuen Konsolengeneration Hersteller wie Microsoft, Sony oder Nintendo zumeist Verluste durch jede verkaufte Konsole einfahren und auf gute Software-Verkäufe angewiesen sind, um Gewinne zu erzielen ist ein offenes Geheimnis. Auch die von Sony im November letzten Jahres veröffentlichte PlayStation 5 bildete dabei keine Ausnahme.

Während der vierteljährlichen Geschäftskonferenz von Sony verkündete nun CFO Hiroki Totoki, dass die Verkäufe einer PlayStation 5 mit Laufwerk (499 Euro) nicht länger mit Verlusten für das Unternehmen verbunden seien. Bei der PlayStation 5 Digital Edition (399 Euro) sei dies zwar weiterhin der Fall, könne allerdings durch andere Hardware-Verkäufe wie der PlayStation 4 oder Peripheriegeräte ausgeglichen werden.

Bisher wurden weltweit 10,1 Millionen PlayStation 5-Konsolen ausgeliefert. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres peilt Sony eine Gesamtzahl von 14,8 Millionen Einheiten an. Totoki versicherte zudem, dass diese Vorhaben nicht an einem mangelnden Vorrat an Halbleiterchips scheitern wird.