PlayStation 5: Kritik am Disc-Aus soll auf Twitch mit Banns beantwortet werden

Nach der Kritik am geplanten Ende physischer PlayStation-Spiele gibt es Vorwürfe über moderierte Twitch-Chats.

Die Diskussion um das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele ab 2028 reißt nicht ab. Nun berichten einzelne Nutzer, dass Kritik an der Entscheidung sogar zu Banns im Twitch-Chat von PlayStation France geführt haben soll.

Seit Sony angekündigt hat, ab 2028 ausschließlich auf den digitalen Vertrieb von PlayStation-Spielen zu setzen, stößt die Entscheidung auf anhaltenden Widerstand in der Community. Vor allem Fans physischer Datenträger kritisieren die Auswirkungen auf Eigentum, Spielesammlung und Archivierung.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt nun ein Beitrag des X-Nutzers Pierre54v. Er behauptet, dass auf dem offiziellen Twitch-Kanal von PlayStation France Nachrichten zur Entscheidung moderiert oder entfernt würden. Zudem sollen Nutzer, die das Thema im Chat ansprechen, gesperrt werden.

In seinem Beitrag schreibt Pierre54v: „Achtung: Im Stream von PlayStation France wird jede Nachricht, die sich auf die Entscheidung von PlayStation bezieht, zensiert und ihr werdet gebannt. So behandelt die Marke ihre Spieler. Bravo.“

Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu diesen Vorwürfen liegt bislang nicht vor. Ebenso ist derzeit unklar, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ob entsprechende Moderationsrichtlinien tatsächlich auf dem Kanal angewendet werden.

Unabhängig davon hält die Kritik an Sonys Entscheidung, den Vertrieb physischer PlayStation-Spiele einzustellen, in den sozialen Netzwerken weiterhin an.

Attention, sur le stream de PlayStation France, tout message faisant référence à la décision de PlayStation est censuré et vous serez bannis. C’est comme ça que la marque reçoit ses joueurs. Bravo. Félicitions. pic.twitter.com/2nmOUnAY1n — Pierre 🦸🏻‍♂️ 🎮 💿 (@Pierre54v) July 9, 2026