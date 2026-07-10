PlayStation 5: Kritik am Disc-Aus soll auf Twitch mit Banns beantwortet werden

Die Diskussion um das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele ab 2028 reißt nicht ab. Nun berichten einzelne Nutzer, dass Kritik an der Entscheidung sogar zu Banns im Twitch-Chat von PlayStation France geführt haben soll.
Seit Sony angekündigt hat, ab 2028 ausschließlich auf den digitalen Vertrieb von PlayStation-Spielen zu setzen, stößt die Entscheidung auf anhaltenden Widerstand in der Community. Vor allem Fans physischer Datenträger kritisieren die Auswirkungen auf Eigentum, Spielesammlung und Archivierung.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt nun ein Beitrag des X-Nutzers Pierre54v. Er behauptet, dass auf dem offiziellen Twitch-Kanal von PlayStation France Nachrichten zur Entscheidung moderiert oder entfernt würden. Zudem sollen Nutzer, die das Thema im Chat ansprechen, gesperrt werden.
In seinem Beitrag schreibt Pierre54v: „Achtung: Im Stream von PlayStation France wird jede Nachricht, die sich auf die Entscheidung von PlayStation bezieht, zensiert und ihr werdet gebannt. So behandelt die Marke ihre Spieler. Bravo.“
Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu diesen Vorwürfen liegt bislang nicht vor. Ebenso ist derzeit unklar, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ob entsprechende Moderationsrichtlinien tatsächlich auf dem Kanal angewendet werden.
Unabhängig davon hält die Kritik an Sonys Entscheidung, den Vertrieb physischer PlayStation-Spiele einzustellen, in den sozialen Netzwerken weiterhin an.
Attention, sur le stream de PlayStation France, tout message faisant référence à la décision de PlayStation est censuré et vous serez bannis. C’est comme ça que la marque reçoit ses joueurs. Bravo. Félicitions. pic.twitter.com/2nmOUnAY1n
— Pierre 🦸🏻♂️ 🎮 💿 (@Pierre54v) July 9, 2026
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spammen, offtoppic und Beleidigungen sind doch glaube ich bei den Chats eh verboten. Also theoretisch nur Umsetzung der Regel.
Und seien wir doch mal ehrlich :
Ein französischer Playstation Spieler!
Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber jeder der Online-Battle-Royals und co spielt und den Ingame-Voice-Chat an hat dürfte wohl ein Lied davon singen können wie deren Verhalten ist 🙁
Widerlich. So vergrault man seine Kunden … daher ein weiter so.
Es ist schwer hier was genaues raus zu lesen.
Ich erlebe selbst oft auf Twitch als Mod, das es manchmal Leute gibt die etwas übertreiben und Dinge mehrmals posten weil sie ignoriert werden, was ich mir in dem Fall sogar sehr gut vorstellen kann , da Sony das Thema aktuell am liebsten Tod schweigen möchte .
Ob der Ban gerechtfertigt war oder nicht , kann ich hier nicht eindeutig herauslesen .
Dafür fehlen konkrete Informationen seitens des Users .
Screenshots hätten hier mehr Aufschluss darüber gegeben.
Ich will hier aber niemanden in Schutz nehmen , ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung auf Twitch sprechen .
Und da habe ich als Mod schon einiges erlebt .
Da ich selbst Mod auf Twitch bin , ist es schwer hier eine Aussage zu treffen .
Hat der User gespamt war die Reaktion der Moderatoren gerechtfertigt , was ich sogar für plausibel halte , da es aktuell ein sehr emotionales Thema ist.
Wurde der betreffende User aber gebannt nur weil er einmal das Thema adressiert hatte im chat, wäre es wirklich schäbig seitens der Sony Mods.
Man bräuchte mehr Infos was wirklich vorgefallen war .
Ansonsten ist es verdammt schwer hier etwas finales dazu zu sagen.
OK, ich glaube es ja, aber die Frage ist „wie“ es erwähnt wurde…wenn 95% „FCK SNY“ schreibt…
Sony müsste sich dazu äußern um Klarheit zu haben .
Aber das werden wir wohl nie sehen.
Sony versucht gerade alles , um das Thema zu ignorieren .
Da wird keine Stellungnahme seitens Sony kommen.