PlayStation 5: Kritische Sicherheitslücke im PSN nach 6 Monaten nicht gestopft

Eine bekannte Sicherheitslücke im PlayStation Network ermöglicht weiterhin den Zugriff auf Accounts trotz aktivierter Schutzmechanismen wie 2FA und Passkeys und sorgt erneut für Kritik an Sonys Support-Prozessen. Der Fall zeigt, dass grundlegende Schwächen bei der Verifizierung von Kontoinhabern offenbar weiterhin bestehen.

Ausgangspunkt ist ein Bericht aus Dezember 2025, wonach Angreifer lediglich eine Transaktionsnummer benötigen, um über den Kundensupport Zugriff auf ein fremdes Konto zu erhalten. Dadurch lassen sich bestehende Sicherheitsmaßnahmen effektiv umgehen.

Der Journalist Nicolas Lellouche, der den Vorfall ursprünglich publik machte, meldete nun, dass sein Account erneut kompromittiert wurde. Laut eigener Aussage geschah dies trotz zuvor eingerichteter Schutzmaßnahmen, die den Account als besonders risikobehaftet kennzeichnen sollten.

Neue Details deuten darauf hin, dass es sich nicht um denselben Angreifer handelt. So wurden weder Account-ID geändert noch identische Aktivitäten festgestellt. Stattdessen spricht der Vorfall dafür, dass die Schwachstelle grundsätzlich ausnutzbar bleibt.

Besonders kritisch ist dabei die Rolle des Supports. Offenbar reicht es aus, bestimmte Transaktionsdetails vorzulegen, um Änderungen wie E-Mail-Wechsel oder das Entfernen von Zugriffsschlüsseln zu veranlassen. Damit wird die eigentliche Kontosicherheit auf eine leicht manipulierbare Ebene verlagert.

Die Konsequenzen betreffen potenziell den gesamten digitalen Besitz eines Nutzers. Ohne strukturelle Anpassungen an den Verifizierungsprozessen bleibt das Risiko bestehen, dass Accounts wiederholt übernommen werden können.

Bis zu einer möglichen Überarbeitung der Abläufe bleibt Nutzern nur, besonders vorsichtig mit sensiblen Informationen umzugehen. Dazu gehört insbesondere, keine Transaktionsdaten oder Kaufbelege öffentlich zu teilen, da diese offenbar als Zugangsschlüssel missbraucht werden können.