PlayStation 5: Kritische Sicherheitslücke im PSN nach 6 Monaten nicht gestopft

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Erneute Berichte über Sicherheitslücke im PlayStation Network werfen Fragen zum Account-Schutz auf.

Eine bekannte Sicherheitslücke im PlayStation Network ermöglicht weiterhin den Zugriff auf Accounts trotz aktivierter Schutzmechanismen wie 2FA und Passkeys und sorgt erneut für Kritik an Sonys Support-Prozessen. Der Fall zeigt, dass grundlegende Schwächen bei der Verifizierung von Kontoinhabern offenbar weiterhin bestehen.

Ausgangspunkt ist ein Bericht aus Dezember 2025, wonach Angreifer lediglich eine Transaktionsnummer benötigen, um über den Kundensupport Zugriff auf ein fremdes Konto zu erhalten. Dadurch lassen sich bestehende Sicherheitsmaßnahmen effektiv umgehen.

Der Journalist Nicolas Lellouche, der den Vorfall ursprünglich publik machte, meldete nun, dass sein Account erneut kompromittiert wurde. Laut eigener Aussage geschah dies trotz zuvor eingerichteter Schutzmaßnahmen, die den Account als besonders risikobehaftet kennzeichnen sollten.

Neue Details deuten darauf hin, dass es sich nicht um denselben Angreifer handelt. So wurden weder Account-ID geändert noch identische Aktivitäten festgestellt. Stattdessen spricht der Vorfall dafür, dass die Schwachstelle grundsätzlich ausnutzbar bleibt.

Besonders kritisch ist dabei die Rolle des Supports. Offenbar reicht es aus, bestimmte Transaktionsdetails vorzulegen, um Änderungen wie E-Mail-Wechsel oder das Entfernen von Zugriffsschlüsseln zu veranlassen. Damit wird die eigentliche Kontosicherheit auf eine leicht manipulierbare Ebene verlagert.

Die Konsequenzen betreffen potenziell den gesamten digitalen Besitz eines Nutzers. Ohne strukturelle Anpassungen an den Verifizierungsprozessen bleibt das Risiko bestehen, dass Accounts wiederholt übernommen werden können.

Bis zu einer möglichen Überarbeitung der Abläufe bleibt Nutzern nur, besonders vorsichtig mit sensiblen Informationen umzugehen. Dazu gehört insbesondere, keine Transaktionsdaten oder Kaufbelege öffentlich zu teilen, da diese offenbar als Zugangsschlüssel missbraucht werden können.

Quelle
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34 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Thanasi 10600 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.05.2026 - 17:36 Uhr

    Berichtet eigentlich nur er immer darüber oder auch viele andere in Foren etc ? Find es nur komisch, da ich darüber sonst nie was lese oder mitbekomme 🥱

    0
    • khrim 11960 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.05.2026 - 17:52 Uhr
      Antwort auf Thanasi

      Aktuell nur er weil er sensible Daten(Transaktionsnummer) im Netzt preisgeben hat

      1
  2. Scavenger 14245 XP Leetspeak | 13.05.2026 - 17:47 Uhr

    Wenn ich meine privaten Daten im Netz preisgebe, braucht man sich nicht zu wundern, wenn ich gehackt werde. Der Typ ist selber schuld.

    3
    • xS1NN3Dx 17235 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 13.05.2026 - 18:56 Uhr
      Antwort auf Scavenger

      Dass er selbst schuld ist, ist klar. Aber dass man mit solchen Daten Accounts übernehmen kann, ist ein riesiges Manko. Bei MS kommst du mit sowas nicht durch. Da wird mehr verlangt beim Support.

      0
  5. HaloPro 5100 XP Beginner Level 3 | 13.05.2026 - 19:03 Uhr

    Tja, Cyber Security ist unheimlich teuer, kein Wunder das die Sicherheiten bei den Big Tech Firmen reine Lückenteppiche sind.

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