PlayStation 5: Last of Us 2 Remaster angekündigt

Sony hat ein Remaster zu The Last of Us Part II offiziell angekündigt. Das Remaster zum 2020-Spiel erscheint in wenigen Wochen.

Nach einem Leak im offiziellen PlayStation Store macht Sony es nun offiziell. Das Spiel The Last of Us Part II bekommt ein Remaster.

The Last of Us Part II erschien im Juni 2020. Jetzt wurde nach kurzer Zeit von Sony ein Remaster angekündigt. The Last of Us Part II Remaster erscheint am 19. Januar 2024 für PlayStation 5.

Das Remaster bietet grafische Verbesserungen, neue Spielmodi, neue Levels, Outfits und Dual Sense-Unterstützung. Besitzer von The Last of Us Part II auf der PlayStation 4 müssen für das Upgrade auf der PlayStation 5 mit den Extras 10,- Dollar zahlen.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen: