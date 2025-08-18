PlayStation 5: Layden: Preiserhöhung war mit jeder Generation fällig

Die Preise für Spiele hätten mit jeder Generation steigen sollen, ist Ex-PlayStation Chef Shawn Layden der Ansicht.

Über die Preise von Videospielen sprach Shawn Layden jetzt erneut. Der ehemalige Chef von PlayStation sagte zum Thema der gestiegenen Preise auf 80,- Dollar, dass es seit 20 Jahren trotz Inflation und gestiegener Kosten keine Änderungen gegeben hat.

Seine Vermutung ist, keiner wolle der erste sein, der die Preise anhebt, nur um damit Kunden zu verlieren.

Layden sagte zu Gamesindustry.biz: „Ich glaube, das liegt daran, dass alle Angst haben. Niemand möchte als Erster die Preise erhöhen, weil man Angst hat, Kunden zu verlieren. Also frisst man am Ende einfach seinen Betriebsgewinn, seine Gewinnmarge auf.“ „In der PS1-Ära standen mehr Sportwagen auf dem Parkplatz als in der PS4-Ära, denn wenn man 20 Millionen Einheiten zu 60 Dollar verkauft, deren Herstellung nur 10 Millionen Dollar gekostet hat, ist das etwas anderes, als wenn man 20 Millionen Einheiten zu 60 Dollar verkauft, deren Herstellung 160 Millionen Dollar gekostet hat.“

Schon im April sagte Layden, dass er pro Generation 5,- Dollar mehr für ein Spiel haben wollte. Diese Ansicht vertritt er auch weiterhin. Allerdings sei damals das Mantra in der Spielebranche gewesen, dass man ja nicht untergehen könne, solange man wächst, auch wenn man dabei kein Geld verdient.

Die Unternehmen haben heute jedoch den Punkt erreicht, Millionen Exemplare verkaufen zu müssen, um die Kosten wieder reinzuholen.

„Die Entwicklungskosten sind einfach viel zu hoch. Wenn man über 200 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Spiels ausgibt, sind die Margen extrem knapp, es sei denn, man kann mit einem Absatz von 25 Millionen Einheiten rechnen. Wenn man nicht Rockstar ist, sollte man nicht mit einem Absatz von 25 Millionen Einheiten rechnen.“

Durch Mikrotransaktionen oder den Verkauf von Deluxe Edition sei der Grundpreis schon im Durchschnitt angehoben worden, wie Layden anmerkte. Sie würden auch „fast keine Kosten“ verursachen.

„Sie sagten: ‚Okay, was wäre, wenn wir den Preis beibehalten und euch dann mit DLCs, Mikrotransaktionen, Battle Passes, Season Passes oder wie auch immer man das nennen will, ausnehmen und versuchen, den Überschuss dort auszugleichen?‘“

Während Nintendo mit der Einführung seiner Switch 2 die Preise auf 80,- Dollar mit Mario Kart World angehoben hatte, zog Microsoft seine Erhöhung für The Outer Worlds 2 nach Kritik der Spieler wieder zurück.