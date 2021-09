PlayStation 5: Leak: Uncharted Sammlung erscheint im Dezember für PC

Sollte der Leak stimmen, dann kündigt Sony schon bald die „Uncharted: The Naughty Dog Collection“ für PC an. Die Spielsammlung erscheint dann für PC via Steam und Epic Games Store. Die Ankündigung soll am 06. September 2021 erfolgen und verkünden, dass die Uncharted Sammlung am 07. Dezember 2021 veröffentlicht wird.

Möglicherweise wird aufgrund dieses Leaks der Termin zur Ankündigung geändert, vielleicht sogar vorgezogen.