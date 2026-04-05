PlayStation 5: Leiter von Dark Outlaw Games gründet neues Studio

Nur wenige Tage nach der Schließung von Dark Outlaw Games meldet sich der ehemalige Studioleiter Jason Blundell mit einer neuen Gründung zurück und sorgt damit erneut für Aufmerksamkeit in der Branche.
Im Rahmen eines Auftritts im Stream von JCbackfire stellte Blundell das neu gegründete Studio MagicFractal vor. Konkrete Details zu Projekten oder Zielen blieben dabei zunächst aus, was angesichts des frischen Starts jedoch wenig überrascht.
Die Gründung wirft dennoch Fragen auf, insbesondere vor dem Hintergrund seiner jüngsten Projekte. Seit seinem Abschied von Treyarch im Jahr 2020 leitete Blundell bereits mehrere Studios, darunter Deviation Games und zuletzt Dark Outlaw Games. Keines dieser Projekte brachte bislang ein veröffentlichtes Spiel hervor.
Mit Blick auf seine bisherigen Erfahrungen zeigt sich Blundell dennoch entschlossen. Auf die Frage nach seiner Motivation reagierte er knapp und selbstbewusst mit den Worten: „Beim dritten Mal klappt es.“ Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass notfalls auch ein vierter Versuch möglich sei.
Auch wenn bislang unklar bleibt, woran MagicFractal konkret arbeiten wird, deutete Blundell in der Vergangenheit an, dass sein zuvor eingestelltes Projekt kein Live-Service-Spiel gewesen sei. Vielmehr habe es sich um ein Konzept gehandelt, das für große Begeisterung hätte sorgen können.
Ob das neue Studio diese Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Blundell erneut den Versuch unternimmt, ein eigenständiges Projekt erfolgreich an den Start zu bringen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na dann frei nach dem Motto ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Eine Person allein ist kein Garant für ein gutes und erfolgreiches Spiel.
Ich würde jetzt aber nicht Sony um finanzielle Unterstützung bitten ^^
Wenn man sich die jüngsten Schließungen ansieht (waren ja doch einige), dann könnte man fast meinen Sony Fokus wäre nur auf Hardware und Third Party wirds schon richten
Wäre ja geil wenn er Sony ein drittes mal einlullen würde 🤣
Der findet bestimmt wieder jemanden dem er weismachen kann das er ein Spiel entwickeln kann.
Ajeee
Er hat sich allerdings bisher auch nicht gerade Partner gesucht die für ihre klare Linie und Zuverlässigkeit bekannt sind.
Wird doch wieder nix 😅.
Genug Personal ist momentan ja verfügbar.
Ob das was wird 🤔
Schon wieder ein neues Studio. 🤦♂️
Ja vielleicht klappt es ja diesmal außer wenn Sony Geld gibt das bringt Unglück 🫣
Tolles ein neues Studio.
Prinzipiell gut, aber was in den letzten Jahren so los war, was da alles geschlossen und neu gegründet wurde ich bin echt mal auf die Ergebnisse gespannt, wenn dann mal etwas kommt.
Mir fehlt heutzutage einfach der Wille der Entwickler, etwas Gutes abzuliefern. Mit der Einstellung „Ach komm, das patchen wir nach“ oder „Ach, streicht das – das bieten wir extra für Geld an“ fehlt es einfach an Innovation.
Es kommt gefühlt nur noch derselbe Mist. Fast keiner traut sich mal etwas, zum Beispiel ein eher unberührtes Thema (Dinosaurier zum Beispiel).
🤣🤣🤣🤣
Geil.. weils ja auch keine Spiele mit Sauriern gibt 😂
Nja ein paar gibbet schon 😅👌🏼 dino Crisis, jurassic Park, turok, Lego jurassic World, Gigantosaurus: Dino Sports oder ARK 😹
Also scheinbar doch kein so unberührtes Thema..😆
Eher nit 😅✌🏻