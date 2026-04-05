PlayStation 5: Leiter von Dark Outlaw Games gründet neues Studio

Jason Blundell gründet mit MagicFractal ein neues Studio und setzt nach mehreren gescheiterten Projekten erneut auf einen Neuanfang.

Nur wenige Tage nach der Schließung von Dark Outlaw Games meldet sich der ehemalige Studioleiter Jason Blundell mit einer neuen Gründung zurück und sorgt damit erneut für Aufmerksamkeit in der Branche.

Im Rahmen eines Auftritts im Stream von JCbackfire stellte Blundell das neu gegründete Studio MagicFractal vor. Konkrete Details zu Projekten oder Zielen blieben dabei zunächst aus, was angesichts des frischen Starts jedoch wenig überrascht.

Die Gründung wirft dennoch Fragen auf, insbesondere vor dem Hintergrund seiner jüngsten Projekte. Seit seinem Abschied von Treyarch im Jahr 2020 leitete Blundell bereits mehrere Studios, darunter Deviation Games und zuletzt Dark Outlaw Games. Keines dieser Projekte brachte bislang ein veröffentlichtes Spiel hervor.

Mit Blick auf seine bisherigen Erfahrungen zeigt sich Blundell dennoch entschlossen. Auf die Frage nach seiner Motivation reagierte er knapp und selbstbewusst mit den Worten: „Beim dritten Mal klappt es.“ Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass notfalls auch ein vierter Versuch möglich sei.

Auch wenn bislang unklar bleibt, woran MagicFractal konkret arbeiten wird, deutete Blundell in der Vergangenheit an, dass sein zuvor eingestelltes Projekt kein Live-Service-Spiel gewesen sei. Vielmehr habe es sich um ein Konzept gehandelt, das für große Begeisterung hätte sorgen können.

Ob das neue Studio diese Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Blundell erneut den Versuch unternimmt, ein eigenständiges Projekt erfolgreich an den Start zu bringen.