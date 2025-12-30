PlayStation 5: Live‑Service‑Offensive weitgehend gescheitert

Während der aktuellen PlayStation 5‑Generation hat Sony eine ungewöhnlich hohe Zahl an First‑Party‑Projekten eingestellt – viele davon Teil der groß angekündigten Live‑Service‑Strategie. NikTek hat eine Liste aller gestrichenen Live-Service-Game- und DLC-Projekte der PlayStation 5-Ära zusammengestellt.
Die folgende Übersicht zeigt, wie breit das Spektrum der eingestellten Titel ist und wie tiefgreifend die Umstrukturierungen bei PlayStation in den letzten Jahren ausgefallen sind. Die Liste zeigt außerdem, wie sehr Sony auf „Live-Service-Games“ gesetzt hat und dabei gescheitert ist. Selbst große Marken wie Spider‑Man, God of War und The Last of Us blieben nicht „verschont“.
1. Marvel’s Spider-Man: The Great Web
Typ: Live‑Service‑Multiplayer
- Bekannt durch die Insomniac‑Leaks 2023
- 2024 tauchte ein vollständig produzierter Konzept‑Trailer auf
- Projekt war weit fortgeschritten, wurde aber eingestellt
2. The Last of Us Online
Typ: Live‑Service
- Naughty Dog stoppte die Entwicklung am 14. Dezember 2023
- Grund: Live‑Service‑Support hätte zu viele Ressourcen verschlungen
3. Operation Payback (Bungie)
Typ: Live‑Service / Third‑Person‑Action im Destiny‑Universum
- Ein Destiny‑Spinoff
- Wurde gestrichen, während Bungie intern umstrukturiert wurde
4. God of War – Live‑Service‑Projekt (Bluepoint)
Typ: Live‑Service
- Bloomberg bestätigte 2025, dass Bluepoint mehrere Jahre daran arbeitete
- Projekt wurde eingestellt, bevor es angekündigt wurde
5. Marvel’s Spider-Man 2 – gestrichene DLCs
Typ: Story‑DLC
- Insomniac bestätigte 2024: Keine DLCs
- Fokus liegt auf neuen Projekten (z. B. Wolverine)
6. Twisted Metal – Battle Royale
Typ: Live‑Service / Battle Royale
- Third‑Person‑Kämpfe außerhalb der Fahrzeuge
- Sony stoppte das Projekt Anfang 2024
7. Deviation Games – Live‑Service‑Projekt
Typ: Live‑Service
- 2021 als große Partnerschaft angekündigt
- Spiel wurde nie veröffentlicht
- Sony schloss das Studio am 9. März 2024
8. Bend Studio – Multiplayer‑IP
Typ: Live‑Service / Open‑World‑Multiplayer
- 2022 angekündigt, basierend auf Days‑Gone‑Systemen
- Projekt wurde 2025 eingestellt
- Zahlreiche Entlassungen folgten
9. Concord
Typ: Live‑Service
- Release: 23. August 2024
- Sony stellte das Spiel nur zwei Wochen später komplett ein
- Einer der schnellsten Shutdowns der Branche
- Firewalk Studio im Oktober 2024 geschlossen
10. London Studio – Fantasy‑Co‑op‑Live‑Service
Typ: Live‑Service / Koop‑Fantasy
- In Entwicklung seit 2022
- Studio wurde im Februar 2024 geschlossen
- Projekt damit eingestellt (Gerüchte über Revival existieren)
Sony hat mittlerweile einen Großteil seiner Live‑Service‑Ambitionen zurückgefahren. Mehrere Studios wurden geschlossen oder umstrukturiert. Zu den geschlossenen Studios zählen Japan Studio, Neon Koi, Firewalk Studios, London Studio und Deviation Games.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hahaha…das wird lustig 😁
Mir tut es eigentlich nur für die Mitarbeiter leid welche die Fehlentscheidungen des Managements ausbaden dürfen.
Aber für Sony an sich bin ich etwas schadenfroh. 😉
Der Last-of-Us-Multiplayer war aber ganz gut.Arc Raiders fühlt sich so ähnlich an.
Hätte auch keiner vorhersagen können , das Live Service , nicht funktionieren würde.
Kommt davon wenn man nicht auf seine Community hört 🫣🙄
Sony hatte früher richtig geute MP Games, Killzone, Resistance, MAG…. um nur mal ein paar zu nennen. Alle wurden aufgrund der SP Offensive eingestellt und jetzt ist die Rolle rückwärts gescheitert, selbst Schuld. Vor allem ist der Markt voll mit LSG Games. Sony hat scheinbar auch nicht kapiert das irgendetwas zwischen 50-80% der PS Gamer die klassischen Cod, Fortnite und Fifa Spieler sind so wie ausschaut, denen ist egal was die sonst noch alles releasen
Damals war aber auch MP war anderes als heute, oder?