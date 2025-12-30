PlayStation 5: Live‑Service‑Offensive weitgehend gescheitert

PlayStation 5‑Ära: Zehn große First‑Party‑Projekte gestrichen – von Spider‑Man bis God of War. Die Live‑Service‑Offensive ist weitgehend gescheitert.

Während der aktuellen PlayStation 5‑Generation hat Sony eine ungewöhnlich hohe Zahl an First‑Party‑Projekten eingestellt – viele davon Teil der groß angekündigten Live‑Service‑Strategie. NikTek hat eine Liste aller gestrichenen Live-Service-Game- und DLC-Projekte der PlayStation 5-Ära zusammengestellt.

Die folgende Übersicht zeigt, wie breit das Spektrum der eingestellten Titel ist und wie tiefgreifend die Umstrukturierungen bei PlayStation in den letzten Jahren ausgefallen sind. Die Liste zeigt außerdem, wie sehr Sony auf „Live-Service-Games“ gesetzt hat und dabei gescheitert ist. Selbst große Marken wie Spider‑Man, God of War und The Last of Us blieben nicht „verschont“.

1. Marvel’s Spider-Man: The Great Web

Typ: Live‑Service‑Multiplayer

Bekannt durch die Insomniac‑Leaks 2023

2024 tauchte ein vollständig produzierter Konzept‑Trailer auf

Projekt war weit fortgeschritten, wurde aber eingestellt

2. The Last of Us Online

Typ: Live‑Service

Naughty Dog stoppte die Entwicklung am 14. Dezember 2023

Grund: Live‑Service‑Support hätte zu viele Ressourcen verschlungen

3. Operation Payback (Bungie)

Typ: Live‑Service / Third‑Person‑Action im Destiny‑Universum

Ein Destiny‑Spinoff

Wurde gestrichen, während Bungie intern umstrukturiert wurde

4. God of War – Live‑Service‑Projekt (Bluepoint)

Typ: Live‑Service

Bloomberg bestätigte 2025, dass Bluepoint mehrere Jahre daran arbeitete

Projekt wurde eingestellt, bevor es angekündigt wurde

5. Marvel’s Spider-Man 2 – gestrichene DLCs

Typ: Story‑DLC

Insomniac bestätigte 2024: Keine DLCs

Fokus liegt auf neuen Projekten (z. B. Wolverine)

6. Twisted Metal – Battle Royale

Typ: Live‑Service / Battle Royale

Third‑Person‑Kämpfe außerhalb der Fahrzeuge

Sony stoppte das Projekt Anfang 2024

7. Deviation Games – Live‑Service‑Projekt

Typ: Live‑Service

2021 als große Partnerschaft angekündigt

Spiel wurde nie veröffentlicht

Sony schloss das Studio am 9. März 2024

8. Bend Studio – Multiplayer‑IP

Typ: Live‑Service / Open‑World‑Multiplayer

2022 angekündigt, basierend auf Days‑Gone‑Systemen

Projekt wurde 2025 eingestellt

Zahlreiche Entlassungen folgten

9. Concord

Typ: Live‑Service

Release: 23. August 2024

Sony stellte das Spiel nur zwei Wochen später komplett ein

komplett ein Einer der schnellsten Shutdowns der Branche

Firewalk Studio im Oktober 2024 geschlossen

10. London Studio – Fantasy‑Co‑op‑Live‑Service

Typ: Live‑Service / Koop‑Fantasy

In Entwicklung seit 2022

Studio wurde im Februar 2024 geschlossen

Projekt damit eingestellt (Gerüchte über Revival existieren)

Sony hat mittlerweile einen Großteil seiner Live‑Service‑Ambitionen zurückgefahren. Mehrere Studios wurden geschlossen oder umstrukturiert. Zu den geschlossenen Studios zählen Japan Studio, Neon Koi, Firewalk Studios, London Studio und Deviation Games.