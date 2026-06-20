PlayStation 5: Mangelnder Erfolg führte zur PC-Abkehr – Bericht

Erst kürzlich bestätigte PlayStation-CEO Hideaki Nishino die weitestgehende Abkehr Sonys von der Veröffentlichung seiner First-Party-Spiele für den PC. Ausgeschlossen davon seien Live-Service-Spiele oder andere Spiele, deren Spielerlebnis von einer PC-Veröffentlichung profitieren könne.
Bloomberg-Reporter Jason Schreier, liefert nun einige Hintergrundinformationen zur Entscheidung Sonys. Maßgeblich soll der mangelnde Erfolg der Portierungen gewesen sein.
PlayStation habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt zukünftig aus mehreren Gründen auf PC-Veröffentlichungen verzichten zu wollen, wobei Sony Interactive Entertainment CEO Herman Hulst diese als unbeständig sowie nicht rentabel genug bezeichnet haben soll. Pläne, ausgewählte Spiele abseits des Live-Service-Segments auf den PC zu bringen, gebe es nicht:
„Während einer Mitarbeiterversammlung vor einigen Wochen teilte Hermen Hulst den Mitarbeitern mit, dass ihre storybasierten Einzelspieler-Spiele ausschließlich für PlayStation erscheinen werden“, so Schreier. „Er erklärte, dass die PC-Veröffentlichungen unbeständig waren, nicht genug Geld einbrachten und man die eigenen IPs auf die eigene Plattform ausrichten wolle. Ich konnte dies durch zwei Personen bestätigen, die ihn das sagen hörten. Von einer ‚Fall-zu-Fall-Entscheidung‘ ist hier keine Rede.“
83 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das hat Sony doch schon selbst bestätigt. 😅
Ach, das letzte PS Game auf das ich scharf war, war Uncharted.
Helldivers II habe ich eine Chance gegeben, da ich Koop-Games eigentlich geil finde, hat mich am Ende aber total kalt gelassen.
Von mir aus kann Sony seine Titel also auf der SpielStation lassen – absolut kein Verlust für den Rest der Gamer.
💯
„kein Verlust für den Rest der Gamer.“
Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, für mich zu sprechen?
Weil ich es kann, Dr. SpielStation. 😉
Das macht er/sie gern ungefragt.🤔
Weil man vor jedem Kommentar jeden User hier fragen muss? Zu viel MDMA in der Vergangenheit konsumiert? 🤣
Dein „von mir aus….“ ist absolut in Ordnung, der andere Teil nicht.
Ich behaupte dann halt auch was: alle Xbox-Fanboys schlafen mit Playstation-Bettwäsche am besten
Ist das nun mal deine Meinung, kann ich bestens mit leben ohne mich gleich angegriffen zu fühlen.
Ich habe sogar noch einen PlayStation Kaffeebecher im Schrank. Und jetzt? 😂
Nein, wie kommst du denn darauf? 🤔
Weil deine Aussage keinen Sinn ergibt, hier kommentiert jeder ungefragt und tut seine Meinung kund. Man muss niemanden vorher fragen.
Der Konsum von Betäubungsmitteln kann über längere Zeit zu kognitiven Einschränkungen führen.
War ja bloß eine Frage. 😉
Das ungefragt bezog sich auf die Aussage von DrFreak666: „Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, für mich zu sprechen?“. Und nicht darauf das du hier kommentierst, das darfst du natürlich jederzeit und ohne jemanden zu fragen.
So langsam frag ich mich wer von uns beiden hier BTM konsumiert oder konsumiert hat.😅
Kurzfassung:
Ich poste meine Meinung -> Doktor Oetker kritisiert meine Meinung -> du kommentierst auf seine Kritik, dass „er/sie“ das immer ungefragt macht -> mit er/sie bin folglich ich gemeint, ansonsten hättest du ihn ja persönlich mit „du“ angesprochen -> ich hinterfrage deine Ansicht
Also einer von uns beiden hat definitiv was konsumiert. 😂
PC Gamer lockt man mit diesen Cinema Action Adventures in verschiedenen Gewändern nicht vom Hocker. Vor allem, wenn die Ports nicht gut sind.
Zum Glück präferieren PC Gamer noch echtes Gameplay und keine Filmspiele.
Sehe ich ähnlich. Viele PC-Gamer schätzen vor allem Gameplay, Spieltiefe und Freiheiten. Eine gute Story ist willkommen, sollte aber nicht das eigentliche Spiel ersetzen.
Du meinst Hellblade 2 (in Deckung geht :D)
Perfect Dark. 😁
Hör bloß auf damit , Perfect Dark hätte so cool werden können. 🙁
Jap das wäre sicherlich Klasse geworden. 😢
Ich bin einer der letzten, der Hellblade in Schutz nimmt, das Spiel hatte so gut wie nichts zu bieten.
Was wäre denn deiner Meinung nach echtes Gameplay?
Wenn du einfach ein Spiel spielst mit Spaß, ohne massig Zwischensequenzen und sinnlosen Laufsimulationen bzw. zu seichtem Gameplay.
Ich brauche sie auch nicht, alles viel zu seicht.
Nun gut, wird sicher stimmen, denn wenn das Geld gepasst hätte würden sie noch auf PC Release 🤔.
Das ist schon schade, habe über meinen PC schon das ein oder andere Playstation Spiel gespielt und gekauft, allerdings nur bei GOG (DRM frei).
Mit den neuesten Sony Spielen werden die mich aber nicht zur Playstation bringen. God of Cube und Intergalatic scheinen ja beide Woke zu sein.
Nur das neue Wolverine sieht ok aus, ist allerdings auch kein Must Have Spiel.
Woke weil man ne Frau spielt?
Also hast du nie Tomb Raider oder Metroid gespielt? Alles klar.