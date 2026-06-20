PlayStation 5: Mangelnder Erfolg führte zur PC-Abkehr – Bericht

Laut einem neuen Bericht von Jason Schreier führte mangelnder Erfolg zu Sonys Abkehr von PC-Veröffentlichungen.

Erst kürzlich bestätigte PlayStation-CEO Hideaki Nishino die weitestgehende Abkehr Sonys von der Veröffentlichung seiner First-Party-Spiele für den PC. Ausgeschlossen davon seien Live-Service-Spiele oder andere Spiele, deren Spielerlebnis von einer PC-Veröffentlichung profitieren könne.

Bloomberg-Reporter Jason Schreier, liefert nun einige Hintergrundinformationen zur Entscheidung Sonys. Maßgeblich soll der mangelnde Erfolg der Portierungen gewesen sein.

PlayStation habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt zukünftig aus mehreren Gründen auf PC-Veröffentlichungen verzichten zu wollen, wobei Sony Interactive Entertainment CEO Herman Hulst diese als unbeständig sowie nicht rentabel genug bezeichnet haben soll. Pläne, ausgewählte Spiele abseits des Live-Service-Segments auf den PC zu bringen, gebe es nicht:

„Während einer Mitarbeiterversammlung vor einigen Wochen teilte Hermen Hulst den Mitarbeitern mit, dass ihre storybasierten Einzelspieler-Spiele ausschließlich für PlayStation erscheinen werden“, so Schreier. „Er erklärte, dass die PC-Veröffentlichungen unbeständig waren, nicht genug Geld einbrachten und man die eigenen IPs auf die eigene Plattform ausrichten wolle. Ich konnte dies durch zwei Personen bestätigen, die ihn das sagen hörten. Von einer ‚Fall-zu-Fall-Entscheidung‘ ist hier keine Rede.“