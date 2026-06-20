PlayStation 5: Mangelnder Erfolg führte zur PC-Abkehr – Bericht

83 Autor: , in News / PlayStation 5
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Laut einem neuen Bericht von Jason Schreier führte mangelnder Erfolg zu Sonys Abkehr von PC-Veröffentlichungen.

Erst kürzlich bestätigte PlayStation-CEO Hideaki Nishino die weitestgehende Abkehr Sonys von der Veröffentlichung seiner First-Party-Spiele für den PC. Ausgeschlossen davon seien Live-Service-Spiele oder andere Spiele, deren Spielerlebnis von einer PC-Veröffentlichung profitieren könne.

Bloomberg-Reporter Jason Schreier, liefert nun einige Hintergrundinformationen zur Entscheidung Sonys. Maßgeblich soll der mangelnde Erfolg der Portierungen gewesen sein.

PlayStation habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt zukünftig aus mehreren Gründen auf PC-Veröffentlichungen verzichten zu wollen, wobei Sony Interactive Entertainment CEO Herman Hulst diese als unbeständig sowie nicht rentabel genug bezeichnet haben soll. Pläne, ausgewählte Spiele abseits des Live-Service-Segments auf den PC zu bringen, gebe es nicht:

„Während einer Mitarbeiterversammlung vor einigen Wochen teilte Hermen Hulst den Mitarbeitern mit, dass ihre storybasierten Einzelspieler-Spiele ausschließlich für PlayStation erscheinen werden“, so Schreier. „Er erklärte, dass die PC-Veröffentlichungen unbeständig waren, nicht genug Geld einbrachten und man die eigenen IPs auf die eigene Plattform ausrichten wolle. Ich konnte dies durch zwei Personen bestätigen, die ihn das sagen hörten. Von einer ‚Fall-zu-Fall-Entscheidung‘ ist hier keine Rede.“

Quelle
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83 Kommentare Added

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  2. vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 11:30 Uhr

    Ach, das letzte PS Game auf das ich scharf war, war Uncharted.
    Helldivers II habe ich eine Chance gegeben, da ich Koop-Games eigentlich geil finde, hat mich am Ende aber total kalt gelassen.
    Von mir aus kann Sony seine Titel also auf der SpielStation lassen – absolut kein Verlust für den Rest der Gamer.

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    • DrFreaK666 300240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.06.2026 - 11:40 Uhr
      Antwort auf vollmilch86

      „kein Verlust für den Rest der Gamer.“

      Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, für mich zu sprechen?

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        • vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 11:58 Uhr
          Antwort auf Mr Poppell

          Weil man vor jedem Kommentar jeden User hier fragen muss? Zu viel MDMA in der Vergangenheit konsumiert? 🤣

          0
          • DrFreaK666 300240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.06.2026 - 12:10 Uhr
            Antwort auf vollmilch86

            Dein „von mir aus….“ ist absolut in Ordnung, der andere Teil nicht.
            Ich behaupte dann halt auch was: alle Xbox-Fanboys schlafen mit Playstation-Bettwäsche am besten

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            • vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 12:23 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Ist das nun mal deine Meinung, kann ich bestens mit leben ohne mich gleich angegriffen zu fühlen.
              Ich habe sogar noch einen PlayStation Kaffeebecher im Schrank. Und jetzt? 😂

              0
            • vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 12:22 Uhr
              Antwort auf Mr Poppell

              Weil deine Aussage keinen Sinn ergibt, hier kommentiert jeder ungefragt und tut seine Meinung kund. Man muss niemanden vorher fragen.
              Der Konsum von Betäubungsmitteln kann über längere Zeit zu kognitiven Einschränkungen führen.
              War ja bloß eine Frage. 😉

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              • Mr Poppell 121720 XP Man-at-Arms Bronze | 20.06.2026 - 12:32 Uhr
                Antwort auf vollmilch86

                Das ungefragt bezog sich auf die Aussage von DrFreak666: „Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, für mich zu sprechen?“. Und nicht darauf das du hier kommentierst, das darfst du natürlich jederzeit und ohne jemanden zu fragen.

                So langsam frag ich mich wer von uns beiden hier BTM konsumiert oder konsumiert hat.😅

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                • vollmilch86 2740 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 12:37 Uhr
                  Antwort auf Mr Poppell

                  Kurzfassung:
                  Ich poste meine Meinung -> Doktor Oetker kritisiert meine Meinung -> du kommentierst auf seine Kritik, dass „er/sie“ das immer ungefragt macht -> mit er/sie bin folglich ich gemeint, ansonsten hättest du ihn ja persönlich mit „du“ angesprochen -> ich hinterfrage deine Ansicht

                  Also einer von uns beiden hat definitiv was konsumiert. 😂

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  3. KlausImHaus321 4450 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 11:35 Uhr

    PC Gamer lockt man mit diesen Cinema Action Adventures in verschiedenen Gewändern nicht vom Hocker. Vor allem, wenn die Ports nicht gut sind.

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  4. Lord Hektor 396400 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.06.2026 - 11:44 Uhr

    Nun gut, wird sicher stimmen, denn wenn das Geld gepasst hätte würden sie noch auf PC Release 🤔.

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  5. Xbox117 55890 XP Nachwuchsadmin 7+ | 20.06.2026 - 12:11 Uhr

    Das ist schon schade, habe über meinen PC schon das ein oder andere Playstation Spiel gespielt und gekauft, allerdings nur bei GOG (DRM frei).
    Mit den neuesten Sony Spielen werden die mich aber nicht zur Playstation bringen. God of Cube und Intergalatic scheinen ja beide Woke zu sein.
    Nur das neue Wolverine sieht ok aus, ist allerdings auch kein Must Have Spiel.

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    • Devilsgift 146485 XP Master-at-Arms Gold | 20.06.2026 - 12:37 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Woke weil man ne Frau spielt?
      Also hast du nie Tomb Raider oder Metroid gespielt? Alles klar.

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