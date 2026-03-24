PlayStation 5: Mark Cerny erklärt Zukunft der Frame Generation auf PlayStation

Auf lange Sicht könnten PlayStation-Spieler von einer neuen Rendering-Technologie profitieren.

Mark Cerny, Lead-Systemarchitekt der PlayStation 5, hat in einem Interview mit DigitalFoundry Hinweise auf die Integration von Frame Generation auf „PlayStation-Plattformen“ gegeben. Einen konkreten Release-Termin für 2026 gibt es allerdings noch nicht.

Cerny erläuterte, dass die Technologie auf der Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD basiert, ähnlich wie bei FSR Redstone und dem PSSR-Upscaling. Die gemeinsam entwickelte Technik soll die Effizienz neuronaler Netze auf der GPU verbessern und größere Machine-Learning-Modelle ermöglichen, ohne die Leistung stark zu belasten.

„FSR Frame Generation basiert ebenfalls auf gemeinsam entwickelter Technologie“, erklärte Cerny.

AMDs Jack Huynh bezeichnete dies als „co-engineered technology“. Die Arbeit daran laufe gut, und irgendwann soll eine entsprechende Bibliothek auf PlayStation-Plattformen verfügbar sein.

Cerny betonte jedoch, dass für dieses Jahr keine größeren technologischen Veröffentlichungen geplant sind. Die Entwickler wollen zunächst sicherstellen, dass die Systeme effizient arbeiten, insbesondere bei neuraler Verarbeitung und Echtzeit-Raytracing.

Dabei kommen neue Ansätze wie Neural Arrays und Radiance Cores zum Einsatz, die die GPU-Rechenleistung besser nutzen und die Raytracing-Performance optimieren sollen.

Die Ankündigung gibt erstmals einen Ausblick auf die grafische Zukunft der PlayStation, auch wenn Spieler noch Geduld haben müssen. Die Kombination aus Frame Generation, Neural Arrays und Radiance Cores verspricht langfristig eine deutlich gesteigerte visuelle Qualität, während die Hardware effizienter genutzt wird.