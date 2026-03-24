PlayStation 5: Mark Cerny erklärt Zukunft der Frame Generation auf PlayStation

Auf lange Sicht könnten PlayStation-Spieler von einer neuen Rendering-Technologie profitieren.
Mark Cerny, Lead-Systemarchitekt der PlayStation 5, hat in einem Interview mit DigitalFoundry Hinweise auf die Integration von Frame Generation auf „PlayStation-Plattformen“ gegeben. Einen konkreten Release-Termin für 2026 gibt es allerdings noch nicht.
Cerny erläuterte, dass die Technologie auf der Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD basiert, ähnlich wie bei FSR Redstone und dem PSSR-Upscaling. Die gemeinsam entwickelte Technik soll die Effizienz neuronaler Netze auf der GPU verbessern und größere Machine-Learning-Modelle ermöglichen, ohne die Leistung stark zu belasten.
„FSR Frame Generation basiert ebenfalls auf gemeinsam entwickelter Technologie“, erklärte Cerny.
AMDs Jack Huynh bezeichnete dies als „co-engineered technology“. Die Arbeit daran laufe gut, und irgendwann soll eine entsprechende Bibliothek auf PlayStation-Plattformen verfügbar sein.
Cerny betonte jedoch, dass für dieses Jahr keine größeren technologischen Veröffentlichungen geplant sind. Die Entwickler wollen zunächst sicherstellen, dass die Systeme effizient arbeiten, insbesondere bei neuraler Verarbeitung und Echtzeit-Raytracing.
Dabei kommen neue Ansätze wie Neural Arrays und Radiance Cores zum Einsatz, die die GPU-Rechenleistung besser nutzen und die Raytracing-Performance optimieren sollen.
Die Ankündigung gibt erstmals einen Ausblick auf die grafische Zukunft der PlayStation, auch wenn Spieler noch Geduld haben müssen. Die Kombination aus Frame Generation, Neural Arrays und Radiance Cores verspricht langfristig eine deutlich gesteigerte visuelle Qualität, während die Hardware effizienter genutzt wird.
152 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cerny ist aber auch sowas wie ein Technikgenie, er weiß schon von was er redet, PSSR2 Update ist schon eine Wucht.
Das Geniale an ihm, zumindest sehe ich das so, ist das er mit einem relativ begrenzten Budget das Maximum herausholt. Ich mag seine unaufgeregte Art technische Informationen zu kommunizieren.
Na, liegen die Nerven blank oder warum wurdest du verwarnt/gesperrt? 🤣
Was erzählst du? Ich habe keine Sperre oder Verwarnung erhalten. 😳
Vorhin warst Du gesperrt. Leider wieder aufgehoben …
Schade, unverdient. Dein User war vorhin nicht erreichbar.
Man muss schon mal hinterfragen warum hier User gelöscht werden die die Wahrheit sagen und die Trolle mit ihren 0815 Bashes und 1Mio XP hier dauerhaft inhaltslose PlayStation Bashes schreiben dürfen.
Wer wurde denn gelöscht?
Das frage ich mich auch. Vor allem dabei gleich andere User beleidigen, sehr witzig – NICHT! @Falko99
Des Weiteren ist es ein Unterschied, ob man sich zum Thema äußert oder ob man ständig andere User angeht, sich dabei voll auf andere User einschießt, und nur deren Kommentare kommentiert und sich fast nie zum eigentlichen Thema äußert.
Und sollten dich die Meinungen anderer User nerven, kannst du sie einfach blockieren. Ist ganz simpel.
Was ist daran eine Beleidigung, wenn ich Leute als Trolle bezeichne, die seitdem ich hier bin unter jeder PS News Copy Paste das selbe gebashe reden? Das hat nichts mit diskutieren oder kommentieren zutun. Es ist einfach nur traurig. Und ganz besonders sind da leider sehr viele Stammuser dabei, die anscheinend eine Sonderstellung haben. Es ist einfach nur noxh langweiz, wenn man Meinungen zu einem Thema lesen will, und es immer wieder die selben lächerlichen inhaltslose Sprüche sind. Eigentlich sehr schade, denn die Seite macht viele gute News und es gibt auch viele gute Kommentare. Aber die Hälfte davon ist verbittertes Fanboy gerede.
Ansonsten sende ich dir gerne zeitnah eine PN, weil ich kann dir ganz viele Doppelaccounts hier nennen. Die User von einem anderem Forum hier parodieren. Was für eine arme Wurst.
Cerny ist eine unglaubliche Laberstasche. Das der noch ein Job.
Bitte beende den Satz. Ich habe die Vermutung, dass da noch was kommen sollte.
Jobba the Hutt?
Als Konsolenspieler würde ich mir immer, wie ein Gamer zweiter Klasse vorkommen. FG ist nichtmal Schnee von gestern, sondern gar nicht mehr der Rede Wert.
Selbst MFG ist mittlerweile in der dritten Ausführung.
Komplett blaue Ausgelöste! 🤣🤣🤣
Wann schafft es Sony endlich ein qualitativ hochwertige Konsole zu erschaffen. Mit Cerny auf jeden fall nicht
Wie kann das sein, dass Bluepoint geschlossen wird und Cerny 🤥 noch einen Job hat???
Wenn der ConCerny nichts zu tun hätte, würde da doch gar keine Hardware mehr gebaut.
Dann würden ja alle Studios geschlossen werden müssen.
Der soll sich mal noch schön regelmäßig duschen und arbeiten gehen.
Ist doch top wenn sie da was verbessern, würde ich mir von MS auch wünschen, oder es ist evtl nicht möglich, keine Ahnung. Ich brauch keine Pro, mir reicht die normale vollkommen aber für die Leute die eine haben ist es doch super. Bin nur gespannt wenn die neue xbox etwas besser performt als die PS6, ob dann auch alle schreien für die Kleinen unterschiede lohnt sich das nicht, aber glaub ich nicht, wird dann heißen, besser ist besser, egal wie viel. Ich finde einfach alle Konsolen super, nur die switch 2 verstaubt grad etwas. Sogar den ROG ally x feier ich obwohl ich am anfang etwas skeptisch war wegen dem preis, find das teil total super, im Gegensatz zu Portal um Welten besser, meine Meinung zumindest.
Mir sagt Cerny nicht mal was 😅 hört sich an wie ein Müsli Riegel aber egal wenn die Playstation Spieler profitieren ist das doch ne tolle Sache für PS Nutzer. Mir als Xbox Spieler kann das zwar egal sein aber ich gönne jeden das beste gaming Erlebnis das zu bekommen ist und für wen was besser ist muss jeder selbst entscheiden.
Sony ist da im Moment echt gut, was Updates für die PS5 angeht.
Von MS kommt glaube ich nichts neues mehr für die Series Konsolen, außer dem Gaming Pilot AI, den keiner will und der nur unnötig Ressourcen verbrauchen wird.
MS sollte auch an sowas wie XboxSR arbeiten. Hätte gern noch mehr fps auf meiner Series X.