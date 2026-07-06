PlayStation 5: Marvel Tōkon: Fighting Souls wegen PSN-Anbindung in 132 Ländern gesperrt

Das für PlayStation 5 und PC erhältliche Marvel Tōkon: Fighting Souls wird auf Steam in 132 Ländern nicht erhältlich sein. Hintergrund ist erneut die umstrittene PSN-Verknüpfung, die bereits in der Vergangenheit für Diskussionen rund um andere PlayStation-PC-Veröffentlichungen gesorgt hatte.

Ein Blick auf das Steam-Backend des Prügelspiels zeigt, dass der Titel in insgesamt 132 Ländern nicht verfügbar ist. Betroffen sind Regionen, in denen das PlayStation Network (PSN) offiziell nicht unterstützt wird.

Die Situation erinnert an Helldivers 2, das im Jahr 2024 zeitweise aus zahlreichen Ländern entfernt wurde, nachdem eine verpflichtende PSN-Verknüpfung angekündigt worden war. Damals war der Titel in 177 Ländern nicht mehr erhältlich.

In der Community sorgt die aktuelle Einschränkung erneut für Kritik. Einige Spieler berichten, dass sie die Steam-Seite von Marvel Tōkon: Fighting Souls zwar aufrufen können, der Titel in ihrer Region jedoch nicht gekauft werden kann. Bei früheren PlayStation-PC-Spielen wie God of War Ragnarök oder Marvel’s Spider-Man 2 sei hingegen bereits die Store-Seite nicht zugänglich gewesen, solange eine PSN-Anbindung vorgesehen war.

Für zusätzliche Diskussionen sorgt die Tatsache, dass Marokko zu den gesperrten Ländern gehört. Dort soll EVO 2027, eines der wichtigsten Turniere der Fighting-Game-Szene, ausgetragen werden. In sozialen Netzwerken wird deshalb hinterfragt, warum Spieler in einem Gastgeberland das Spiel offiziell nicht erwerben können.

Eine Stellungnahme von Sony zu den regionalen Einschränkungen liegt bislang nicht vor.