PlayStation 5: Marvel Tōkon: Fighting Souls wegen PSN-Anbindung in 132 Ländern gesperrt

Das für PlayStation 5 und PC erhältliche Marvel Tōkon: Fighting Souls wird auf Steam in 132 Ländern nicht erhältlich sein. Hintergrund ist erneut die umstrittene PSN-Verknüpfung, die bereits in der Vergangenheit für Diskussionen rund um andere PlayStation-PC-Veröffentlichungen gesorgt hatte.
Ein Blick auf das Steam-Backend des Prügelspiels zeigt, dass der Titel in insgesamt 132 Ländern nicht verfügbar ist. Betroffen sind Regionen, in denen das PlayStation Network (PSN) offiziell nicht unterstützt wird.
Die Situation erinnert an Helldivers 2, das im Jahr 2024 zeitweise aus zahlreichen Ländern entfernt wurde, nachdem eine verpflichtende PSN-Verknüpfung angekündigt worden war. Damals war der Titel in 177 Ländern nicht mehr erhältlich.
In der Community sorgt die aktuelle Einschränkung erneut für Kritik. Einige Spieler berichten, dass sie die Steam-Seite von Marvel Tōkon: Fighting Souls zwar aufrufen können, der Titel in ihrer Region jedoch nicht gekauft werden kann. Bei früheren PlayStation-PC-Spielen wie God of War Ragnarök oder Marvel’s Spider-Man 2 sei hingegen bereits die Store-Seite nicht zugänglich gewesen, solange eine PSN-Anbindung vorgesehen war.
Für zusätzliche Diskussionen sorgt die Tatsache, dass Marokko zu den gesperrten Ländern gehört. Dort soll EVO 2027, eines der wichtigsten Turniere der Fighting-Game-Szene, ausgetragen werden. In sozialen Netzwerken wird deshalb hinterfragt, warum Spieler in einem Gastgeberland das Spiel offiziell nicht erwerben können.
Eine Stellungnahme von Sony zu den regionalen Einschränkungen liegt bislang nicht vor.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Eine Stellungnahme von Sony zu den regionalen Einschränkungen liegt bislang nicht vor.“
Komisch. So ist Sony doch sonst auch nicht.
Sony hat aktuell echt nen Lauf .
Das PR Team der PlayStation muss wohl gerade im absoluten Panik Modus sein. XD
Eine Klatsche nach der anderen und Sony reagiert nicht, ist wie paralysiert.
Sony möchte anscheinend einfach kein Geld verdienen. Bin so froh vor paar Jahren auf den PC gewechselt zu sein, bevor die Preise für Hardware in die höhe geschossen sind.
So blöd es auch ist, es überrascht jetzt aber auch nicht wirklich.
Das sony psn nicht einfach weiter ausbauen und in mehr Ländern anbieten.
Oh man tut mir leid für die Entwickler das sie sich gerade die Playstation als Plattform ausgesucht haben. Das dürfte herbe Verluste für sie bedeuten. Da sieht man wieder das die Playstation nicht der weiße Ritter ist wie viele das versuchen darzustellen.
Sony ist eben nicht der strahlende Ritter der Gaming Industrie , so wie einige die gern darstellen wollen.
Sony hat wirklich einen Lauf aktuell.
Würde gern wissen , wie groß die Panik , seitens des PlayStation PR Teams wohl gerade ist . 😆
Sony maht sein Sony-Ding und Sony-Kacke unbehelligt weiter. Sie verlassen sich halt weiterhin auf ihre blauen Lemminge ^^
Coole Woche für die blauen 🚮
Sony stürmt von einem negativ Bericht zum nächsten .
Wow , da scheint wohl langsam die Weiße Ritter Rüstung richtig stark zu bröckeln .