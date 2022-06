PlayStation 5: Marvel’s Spider-Man Remastered und Miles Morales erscheinen für PC

Autor:, in / PlayStation 5

Sony wird zwei seiner erfolgreichen First-Party-Spiele von der PlayStation auf den PC bringen.

So kündigte das Unternehmen nicht nur eine Remastered Version von Marvel’s Spider-Man an. Auch Miles Morales wird seine Netze auf dem PC ausweiten.

Marvel’s Spider-Man Remastered wird im Epic Game Store sowie auf Steam ab dem 12. August erhältlich sein. Die Version wird von Insomniac Games in Zusammenarbeit mit Nixxes Software umgesetzt und bietet 4K-Auflösung, Raytracing und ein neues Gesicht für Peter Parker. Im Spiel enthalten ist auch der DLC „The City That Never Sleeps“.

Auf Marvel‘s Spider-Man Miles Morales müssen PC-Spieler hingegen noch bis August 2022 warten.

Sony verriet außerdem, dass sich die Spider-Man-Reihe auf PlayStation bis zum 15. Mai 2022 über 33 Millionen Mal verkauft hat.