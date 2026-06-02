PlayStation 5: Marvel’s Wolverine eröffnet State of Play mit blutigem Gameplay

Im Rahmen der State of Play präsentiert Sony erstmals ausführliches Gameplay aus Marvel’s Wolverine.

Mit einem brutalen Auftakt hat Sony die State of Play Präsentation eröffnet und rund acht Minuten neues Gameplay aus Marvel’s Wolverine gezeigt.

Das gezeigte Material konzentriert sich auf einen klaren Einzelspieler-Ansatz und setzt den Fokus auf schnelle, direkte Action mit dem ikonischen Marvel-Charakter Logan. Die Szenen wirken dabei deutlich rauer und kompromissloser als viele bisherige PlayStation-Superheldenprojekte.

Im Mittelpunkt des Gameplays stehen intensive Nahkämpfe, schnelle Bewegungswechsel und eine insgesamt düstere Tonalität, die sich durch die gesamte Präsentation zieht. Sony nutzt den State-of-Play-Opener damit gezielt, um die Stimmung für die restliche Show zu setzen.

Die gezeigten Sequenzen liefern zudem erstmals einen umfangreicheren Eindruck davon, wie sich das Kampfsystem in der Praxis anfühlen könnte. Besonders die Animationen und die Dynamik der Kämpfe stechen dabei hervor.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5.