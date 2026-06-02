PlayStation 5: Marvel’s Wolverine eröffnet State of Play mit blutigem Gameplay

Mit einem brutalen Auftakt hat Sony die State of Play Präsentation eröffnet und rund acht Minuten neues Gameplay aus Marvel’s Wolverine gezeigt.
Das gezeigte Material konzentriert sich auf einen klaren Einzelspieler-Ansatz und setzt den Fokus auf schnelle, direkte Action mit dem ikonischen Marvel-Charakter Logan. Die Szenen wirken dabei deutlich rauer und kompromissloser als viele bisherige PlayStation-Superheldenprojekte.
Im Mittelpunkt des Gameplays stehen intensive Nahkämpfe, schnelle Bewegungswechsel und eine insgesamt düstere Tonalität, die sich durch die gesamte Präsentation zieht. Sony nutzt den State-of-Play-Opener damit gezielt, um die Stimmung für die restliche Show zu setzen.
Die gezeigten Sequenzen liefern zudem erstmals einen umfangreicheren Eindruck davon, wie sich das Kampfsystem in der Praxis anfühlen könnte. Besonders die Animationen und die Dynamik der Kämpfe stechen dabei hervor.
Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also keine Ahnung, grafisch sah halt schon stabil aus, aber ansonsten wirkte es wie ein einziger Metzelsimulator. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr die Zielgruppe für sowas.
Die Figur ist genauso Overpowered wie Hulk, Wonder Woman und Superman.
Turn mich völlig ab wenn ein Held durch Gegnermassen „durchmaschiert“, als ob sie Pappfiguren wären. Bei Wonder Woman 1984 wollte ich sogar den Kinosaal verlassen – war einfach unerträglich!
Hast das alte Wolverine gespielt? Das hier sieht wie ein Nachfolger aus
Habe ich nicht. Nein
Spiele aktuell Spider-Man 2 auf der Pro. Eine Grafik Pracht. Allerdings bin ich auch tatsächlich einige Male gestorben. OP fühle ich mich in diesem Spiel nicht. Schaue mir gerade den Stream an. Sieht bei Wolverine hingegen anders aus. So wie du bereits geschrieben hast. Der ist quasi unkaputtbar.
Holt mich leider gar nicht ab.
Weiß ja nicht, aber irgendwie ein schwacher Start. Sieht eher langweilig aus. Tomb Raider: Legacy of Atlantis oder Dune Awakening finde ich viel interessanter. Naja.
Kann man da keine Leute zerteilen? 👀
Blut spritzt ordentlich aber bei dem Wolverine Spiel erwarte ich schon irgendwie das man Leute zerteilen kann.
Wolverine Origins hatte da irgendwie einen höheren Gewaltgrad, wenn ich mich richtig erinnere.