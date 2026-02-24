PlayStation 5: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September

130 Autor: , in News / PlayStation 5
Image: Marvel's Wolverine

Wolverine kehrt zurück – brutaler PS5‑Blockbuster von Insomniac erscheint im September 2026.

Marvel’s Wolverine hat endlich einen festen Termin: Der neue Action‑Titel von Insomniac Games, den Machern der gefeierten Marvel’s Spider‑Man‑Reihe, erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5

Insomniac verspricht eine komplett neue Interpretation der Marvel‑Ikone – düsterer, persönlicher und kompromissloser als je zuvor.

Wolverine setzt auf:

  • Brutale Nahkampf‑Action mit ikonischen Adamantium‑Klauen
  • Rasende Berserker‑Wut, die Gegner in Sekunden zerreißt
  • Eine Mystery‑Story, die tief in Logans Vergangenheit gräbt
  • Next‑Gen‑Inszenierung mit Insomniacs typischer Detailverliebtheit

Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Sony Interactive Entertainment, was auf eine hochwertige, lore‑treue Umsetzung hindeutet.

Mit dem Release am 15. September 2026 bekommt die PS5 einen der wohl größten Exklusivtitel des Jahres – und Wolverine‑Fans endlich das Solo‑Abenteuer, auf das sie seit Jahren warten.

130 Kommentare Added

  1. Orbit 32995 XP Bobby Car Schüler | 24.02.2026 - 20:35 Uhr

    Ja dann schickt nochmal nen Post, wenn es nen vernünftigen Trailer gibt. Ansonsten… 😴

    1
  3. Bardock93 880 XP Neuling | 24.02.2026 - 20:54 Uhr

    Ich warte auf die PC Version, dürfte ca. ein Jahr dauern. Bei Spider Man 2 ging es auch recht fix, und bis dahin gibt es genug zum Zocken.

    0
    • XXPS 7480 XP Beginner Level 3 | 24.02.2026 - 21:37 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Welche Xbox Next? Wuede Sie schon vorgestellt? Und muss ja, wenn es kommt, nicht heißen das dieses Spiel auch dafür kommt, also erstmal abwarten.

      0
  5. AtzePhil41 5140 XP Beginner Level 3 | 24.02.2026 - 21:16 Uhr

    Spätestens da wird meine PS5 wohl mal wieder entstaubt. Das beste Studio, was Sony aktuell noch hat.

    0
  6. DanXtheSmanX 32755 XP Bobby Car Schüler | 24.02.2026 - 22:03 Uhr

    Hoffentlich wird das nicht so übertrieben und überladen wie Spiderman 2.
    Die Reihe konnte mich irgendwie gar nicht begeistern.

    0

