PlayStation 5: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September

Marvel’s Wolverine hat endlich einen festen Termin: Der neue Action‑Titel von Insomniac Games, den Machern der gefeierten Marvel’s Spider‑Man‑Reihe, erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5

Insomniac verspricht eine komplett neue Interpretation der Marvel‑Ikone – düsterer, persönlicher und kompromissloser als je zuvor.

Wolverine setzt auf:

Brutale Nahkampf‑Action mit ikonischen Adamantium‑Klauen

Rasende Berserker‑Wut, die Gegner in Sekunden zerreißt

Eine Mystery‑Story, die tief in Logans Vergangenheit gräbt

Next‑Gen‑Inszenierung mit Insomniacs typischer Detailverliebtheit

Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Sony Interactive Entertainment, was auf eine hochwertige, lore‑treue Umsetzung hindeutet.

Mit dem Release am 15. September 2026 bekommt die PS5 einen der wohl größten Exklusivtitel des Jahres – und Wolverine‑Fans endlich das Solo‑Abenteuer, auf das sie seit Jahren warten.