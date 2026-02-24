PlayStation 5: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September

Marvel’s Wolverine hat endlich einen festen Termin: Der neue Action‑Titel von Insomniac Games, den Machern der gefeierten Marvel’s Spider‑Man‑Reihe, erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5
Insomniac verspricht eine komplett neue Interpretation der Marvel‑Ikone – düsterer, persönlicher und kompromissloser als je zuvor.
Wolverine setzt auf:
- Brutale Nahkampf‑Action mit ikonischen Adamantium‑Klauen
- Rasende Berserker‑Wut, die Gegner in Sekunden zerreißt
- Eine Mystery‑Story, die tief in Logans Vergangenheit gräbt
- Next‑Gen‑Inszenierung mit Insomniacs typischer Detailverliebtheit
Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Sony Interactive Entertainment, was auf eine hochwertige, lore‑treue Umsetzung hindeutet.
Mit dem Release am 15. September 2026 bekommt die PS5 einen der wohl größten Exklusivtitel des Jahres – und Wolverine‑Fans endlich das Solo‑Abenteuer, auf das sie seit Jahren warten.
130 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja dann schickt nochmal nen Post, wenn es nen vernünftigen Trailer gibt. Ansonsten… 😴
??????
Super produktiver Post.👍🏼
Wird gekauft. Neben RE9, GTA6, Saros und Fable zum Release.
Ich warte auf die PC Version, dürfte ca. ein Jahr dauern. Bei Spider Man 2 ging es auch recht fix, und bis dahin gibt es genug zum Zocken.
Kann man machen.
Schön für Xbox Next, falls es gut wird.
Welche Xbox Next? Wuede Sie schon vorgestellt? Und muss ja, wenn es kommt, nicht heißen das dieses Spiel auch dafür kommt, also erstmal abwarten.
Spätestens da wird meine PS5 wohl mal wieder entstaubt. Das beste Studio, was Sony aktuell noch hat.
Hoffentlich wird das nicht so übertrieben und überladen wie Spiderman 2.
Die Reihe konnte mich irgendwie gar nicht begeistern.