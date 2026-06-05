PlayStation 5: Marvel’s Wolverine und God of War treiben State of Play zu Rekordwerten

Mit der jüngsten State of Play hat Sony neue Bestwerte für seine Präsentationsreihe erreicht und die Zuschauerzahlen der vergangenen Ausgaben deutlich übertroffen.
Laut Daten von Streams Charts verfolgten insgesamt 3.031.634 Zuschauer die Show live. Damit wurde der bisherige Spitzenwert aus dem Vorjahr mit 2.257.117 Live-Zuschauern klar übertroffen. Auch die State of Play vom Februar 2026, die auf 2.204.604 Zuschauer kam, wurde deutlich hinter sich gelassen.
Nicht nur die Gesamtzahl der Zuschauer legte zu. Insgesamt 4.740 Kanäle übertrugen die Veranstaltung zusätzlich per Co-Streaming und sorgten damit für eine enorme Reichweite auf verschiedenen Plattformen.
Einen weiteren Rekord erreichte die Präsentation bei den durchschnittlichen Zuschauerzahlen. Während der Übertragung verfolgten durchschnittlich 2.408.125 Zuschauer die Show gleichzeitig. Darüber hinaus sammelte das Event insgesamt 4,4 Millionen Stunden Wiedergabezeit.
Als möglicher Grund für das starke Interesse gelten die zahlreichen Neuankündigungen und Gameplay-Enthüllungen der Veranstaltung. Besonders das ausführliche Gameplay zu Marvel’s Wolverine sorgte für Aufmerksamkeit, während das neu vorgestellte Spin-off God of War: Laufey bereits kurz nach der Präsentation mehrere Millionen Videoaufrufe verzeichnen konnte.
Für Sony ist die aktuelle State of Play damit die bislang erfolgreichste Ausgabe der Reihe und ein weiterer Beleg für das anhaltend hohe Interesse an den kommenden PlayStation-Titeln.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
War eine tolle Show, freue mich riesig auf Wolverine, Until Dawn 2, God of War Laufey und No Rest for the Wicked.
Die Zahlen sagen absolut gar nichts aus finde ich. Zumal die 3rd-Party-Titel meiner Meinung nach am interessantesten waren.
Sind auch ein paar sehr geile Games dabei gewesen, allen voran Wolverine und GoW.
2 wochen lang wurde die Show gehyped. Daher hat es so viele zuschauer gehabt. Wenn man die likes und dislike zb bei god of war sieht, waren wohl nicht alle glücklich.
Spannend wird wie gut die Spiele ankommen. Sie haben bei Sony ja bewusst Designentscheidungen gelegt, verstärkt weibliche Spielerinnen anzusprechen. Mal sehen, ob die Spieler dann noch dabei sind.