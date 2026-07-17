PlayStation 5: Marvel’s Wolverine zeigt im neuen Trailer seine brutale Seite

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5 und zeigt sich im neuen „Ain’t No Hero“-Trailer.

Nur wenige Wochen vor dem Release zeigt Marvel’s Wolverine seine bisher intensivsten Spielszenen.

Das Spiel erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.

Der Trailer mit dem Titel „Ain’t No Hero“ rückt Logan in den Mittelpunkt und vermittelt einen ersten Eindruck von den actionreichen Schauplätzen und den Herausforderungen, denen sich der beliebte Mutant stellen muss. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Konflikt zwischen Menschen und Mutanten, während Wolverine widerwillig die Rolle eines Helden übernimmt.

Laut der offiziellen Beschreibung erwartet Spieler eine Reise rund um den Globus mit spektakulären Inszenierungen und intensiven Kämpfen im Kampf ums Überleben der Mutanten.

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.