PlayStation 5: Mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam erwirtschaftet

Wie Sony mit wenigen PC‑Hits laut Schätzungen auf der PC-Plattform Steam mehr als eine Milliarde Dollar eingenommen hat.

Neue Schätzungen zeichnen ein deutliches Bild davon, wie stark PlayStation-Spiele inzwischen auf dem PC‑Markt performt.

Ausgewertete Daten zeigen, dass die über Steam veröffentlichten Titel zusammengerechnet mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Bruttoumsatz erzielt haben. Ein Großteil davon landet bei Sony, während Valve durch seine gestaffelte Umsatzbeteiligung ebenfalls erheblich profitiert.

Die Berechnungen berücksichtigen die üblichen Steam‑Konditionen, bei denen zunächst 30 Prozent des Umsatzes an Valve gehen, bevor der Anteil ab zehn Millionen Dollar auf 25 Prozent und ab fünfzig Millionen Dollar auf 20 Prozent sinkt.

Auf Basis dieser Struktur kommt Alinea Analytics zu dem Ergebnis, dass Sony insgesamt fast 1,2 Milliarden Dollar einnimmt, während Valve mehr als 350 Millionen Dollar aus den Verkäufen der PlayStation‑Titel erhält.

Besonders ins Auge fällt der Erfolg von Helldivers 2, das sich mit einem Bruttoumsatz von 400 Millionen Dollar und 12,7 Millionen verkauften Exemplaren klar an die Spitze setzt. Der Abstand zu den weiteren Titeln ist enorm, doch auch Horizon Zero Dawn zeigt mit 4,5 Millionen Verkäufen und 170 Millionen Dollar Umsatz, wie stark die Marke auf Steam performt. Für God of War ergibt sich ein Umsatz von fast 150 Millionen Dollar, erzielt durch 4,2 Millionen verkaufte Einheiten.

Days Gone überrascht mit einem Ergebnis von 108 Millionen Dollar und 3,4 Millionen Verkäufen, während Spider‑Man Remastered mit 116 Millionen Dollar Umsatz und 2,7 Millionen verkauften Exemplaren ebenfalls einen deutlichen Beitrag leistet.

Die Zahlen verdeutlichen, wie erfolgreich PlayStation Studios auf dem PC agiert und wie stark Spiele wie Helldivers 2 und Horizon Zero Dawn die Gesamtbilanz prägen.