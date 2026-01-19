PlayStation 5: Mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz auf Steam erwirtschaftet

Neue Schätzungen zeichnen ein deutliches Bild davon, wie stark PlayStation-Spiele inzwischen auf dem PC‑Markt performt.
Ausgewertete Daten zeigen, dass die über Steam veröffentlichten Titel zusammengerechnet mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Bruttoumsatz erzielt haben. Ein Großteil davon landet bei Sony, während Valve durch seine gestaffelte Umsatzbeteiligung ebenfalls erheblich profitiert.
Die Berechnungen berücksichtigen die üblichen Steam‑Konditionen, bei denen zunächst 30 Prozent des Umsatzes an Valve gehen, bevor der Anteil ab zehn Millionen Dollar auf 25 Prozent und ab fünfzig Millionen Dollar auf 20 Prozent sinkt.
Auf Basis dieser Struktur kommt Alinea Analytics zu dem Ergebnis, dass Sony insgesamt fast 1,2 Milliarden Dollar einnimmt, während Valve mehr als 350 Millionen Dollar aus den Verkäufen der PlayStation‑Titel erhält.
Besonders ins Auge fällt der Erfolg von Helldivers 2, das sich mit einem Bruttoumsatz von 400 Millionen Dollar und 12,7 Millionen verkauften Exemplaren klar an die Spitze setzt. Der Abstand zu den weiteren Titeln ist enorm, doch auch Horizon Zero Dawn zeigt mit 4,5 Millionen Verkäufen und 170 Millionen Dollar Umsatz, wie stark die Marke auf Steam performt. Für God of War ergibt sich ein Umsatz von fast 150 Millionen Dollar, erzielt durch 4,2 Millionen verkaufte Einheiten.
Days Gone überrascht mit einem Ergebnis von 108 Millionen Dollar und 3,4 Millionen Verkäufen, während Spider‑Man Remastered mit 116 Millionen Dollar Umsatz und 2,7 Millionen verkauften Exemplaren ebenfalls einen deutlichen Beitrag leistet.
Die Zahlen verdeutlichen, wie erfolgreich PlayStation Studios auf dem PC agiert und wie stark Spiele wie Helldivers 2 und Horizon Zero Dawn die Gesamtbilanz prägen.
Sony macht es richtig. Multiplayer Games Day 1 auf dem PC, ausgewählte SP Games ein paar Jahre später und Perlen wie GT, Astrobot, Bloodborne, Demon Souls usw. bleiben auf der Playstation.
So generiert man eine Menge Kohle am PC ohne das Konsolengeschäft zu gefährden. Und die PS5 ist für Sony gewinnbringender als PS4 oder PS2, als sie noch mehr dominiert haben.
Perlen wie unregelmäßige 30FPS, 1080P Bloodborne?
Digital Foundry hat kürzlich gezeigt wie es auf PC (Trotz Emulation) performt
92% Metacritic 😀
Mir ging es ganz klar um die Technik und die ist halt immer noch nicht gut
Kritisierst du bei Undertale, Elden Ring oder HiFi Rush auch die Technik? Sind trotzdem Perlen des Gamings.
Die Ruckeln nicht mit ungleichmäßigen 30FPS herum 😁
Ja, wirklich eines der besten Spiele ever…ABER sony hasst es wohl einfach.
Wie sony mit Bloodborne umgeht ist einfach unter aller Sau. Sorry…aber was soll das? Nen ordentlich PC Port + nen 60fps Patch für die Konsole ist wirklich bare minimum…
So behandelt man keine Perle …die dann auf der aktuellen Konsole wie Grütze läuft und aussieht.
Mein Tipp: Remake zum PS6 Launch wie bei Demons Souls.
Ja, vollkommen langweilige und uninspirierte Herangehensweise…
Der Erfolg gibt ihnen recht.
Und ich hätte lieber ein Bloodborne Remake im Stile von DS zum Launch der PS6, das alle umhaut als ein billiges Remaster mit 60fps und hübscheren Texturen.
Wozu nen Remake? Dem Spiel genügt doch locker ein Patch. Sollen sie es Remastern + PC Port und nen Bloodborne 2 für die PS6 ankündigen. Hätten sie (gerade nach Elden Ring) wahrscheinlich wirklich nen Systemseller.
Was für ein Erfolg im Bezug auf Bloodborne? Die Bloodborne community hasst Sony qausi für den Umgang mit dem Titel.
Hast du den Sprung von Demons Souls PS3 zu Ps5 gesehen?
Sowas erwarte ich mir bei einem Bloodblorne Remake. Ich hab das Game rauf und runter auf der PS4 PRo gezockt. Ein einfacher Remaster juckt mich nicht.
Der Erfolg mit der Playstation meinte ich. Für Sony ist diese Generation gewinnbringender als die PS4 oder PS2 Generation.
Aber warum sollte ich Bloodborne als Remake nochmal spielen, der Hardware Sprung von PS3 zu PS5 ist ja auch wahrscheinlich viel größer als von PS4 zu PS6…die sollen Bloodborne 2 machen…
Für Spieler die unter anderem erst mit Elden Ring erst zu Soulsborne Spielen gekommen sind wäre ein einfacher Patch schon gold wert.
Achso, wie Erfogreich die Konzerne sind ist mir im dem Fall ziemlich egal. 😀
Davor graut es mir. Das Demon Souls Remake kam schon nicht an FromSoft’s Artstyla ran.
Laut Gerücht, was Letzen November umhergeisterte, will Sony den PC-Markt verlassen. Ob dies immer noch so ist? Man hat nichts mehr davon gehört.
Sony bleibt weiterhin im PC Geschäft, was ziemlich sicher dazu führen wird, dass die PS5 meine letzte PS sein wird.
Bei mir die PS4 schon 😊 Ich hatte viel Spaß mit der PS4, aber die PS5 reizt mich einfach überhaupt nicht. Bin auf dem PC unterwegs und daher begrüße ich die längst überfällige „Sympathie“ von Sony für den PC.
Na immerhin.
Da geht natürlich mehr, dennoch ist der Multiplattform Ansatz und PC Gaming unverzichtbar für Playstation geworden, um die Gewinnspinnen zu retten.
Bei den ganzen Fehlschlägen die Sony produziert hat , wären sie längst pleite ohne den PC Markt .
Ich bin gespannt wann sie endgültig auch ihr letztes Tabu brechen und ihre Spiele den Xbox Spielern zugänglich machen werden.
Wieviel davon wegen Concord?
Zero, ich hab gesagt Zero.
Oh doch so viel.
Die Strategie von Sony scheint zu funktionieren.
Trotz Milliarden Umsatz auf dem PC verkauft sich die Playstation hervorragend und die Konsolenplattform läuft zusätzlich mit der Unterstützung von Xbox Studios super. 💪
Glückwunsch Sony wenigstens läuft es da sehr gut.
Mit steigenden Gewinn wird auch irgendwann die Strategie angepasst und in Zukunft wird der PC eventuell Day1 bedient. Gerade jetzt, wo Microsoft aus der direkten Konkurrenz ausgetreten ist, hat man viel weniger zu befürchten.
Sind wir mal ehrlich: Wie viele PC-Spieler stellen sich ne PS5 in die Bude für Exklusivtitel? Da lohnt es sich doch eher zu warten und das Geld für die Konsole in neue Hardware zu stecken.
Neue Hardware? Was ist denn nicht teurer geworden? Soundkarten?
Verstehe ich. Aber du kannst die geplanten 500+€ für eine neue Playstation auch in eine neue Grafikkarte stecken, die eh schon viel teurer ist.
Wer leidenschaftlicher PC-Spieler ist, weiß das sein Hobby teuer ist. Der weiß aber auch, dass er alle in besser bekommt.
Grafikkarten steigen leider auch im Preis, da schließlich auch Speicher verbaut ist.
Wer weiß wie teuer sie sind, wenn die Konsolen erscheinen.
Vielleicht sollten die nächsten Konsolen einen Slot für RAM haben, so wie damals N64 und Saturn. Dann kann man die Geräte etwas günstiger loswerden, muss sich aber mit schlechterer Grafik begnügen.
Ja mir ist bewusst das alle teurer wird.
Mir ging es um etwas anderes: die Leute die einen Highend-PC haben, werden sich nicht einfach ne Konsole kaufen, nur wegen einer Hand voll Spiele, die so oder so auf Steam kommen.
Ein einfacher Vergleich: Ein Ferrari-Liebhaber kauft sich keinen VW oder Opel als Zweitwagen und investiert das Geld lieber in seinen Ferrari, auch wenn die Teile und das Auto Allgemein teurer ist.
Jemanden vom High-End PC zurück zu den Konsolen zu bringen wird wohl so gut wie unmöglich sein. Der einzige Grund, der mir einfallen würde, ist der Finanzielle. Der Unterschied im Gesamten ist einfach zu gewaltig.