PlayStation 5: Mehr PC-Verkäufe als PS5 bei Stellar Blade erwartet

Das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up plant, Stellar Blade im Jahr 2025 für den PC zu veröffentlichen.

Basierend auf aktuellen Markttrends, wie dem wachsenden Anteil von Steam im AAA-Spielemarkt und dem Erfolg von Titeln wie Black Myth: Wukong, erwartet das Studio, dass die PC-Version die Verkaufszahlen der PS5-Fassung übertreffen wird.

Während einer Frage- und Antwortrunde im Anschluss an den Ergebnisbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde der Entwickler Shift Up gefragt, welche Ergebnisse er für die PC-Version von Stellar Blade erwartet.

„Auf dem Markt für AAA-Spiele haben PC-Geräte einen höheren Marktanteil als Konsolen, so dass wir erwarten, dass die Leistung der PC-Version die der Konsolenversion übertreffen wird“, so das Unternehmen. „Wir beobachten vor allem Trends wie die deutliche Ausweitung des Marktes für Einzelspieler-Actionspiele in der asiatischen Spieleindustrie.“

„Wir haben sowohl erfolgreiche als auch weniger erfolgreiche Fälle von Konsolenexklusivtiteln, die auf dem PC veröffentlicht wurden, identifiziert und analysiert, und wir bereiten uns darauf vor, das Spiel auf eine Weise zu veröffentlichen, die einen anhaltenden Erfolg auf dem PC-Markt gewährleistet.“