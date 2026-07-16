PlayStation 5: Mexikanische Politiker wollen wegen Digitalstrategie gegen Sony vorgehen

Zwei Politiker in Mexiko wollen wegen Sonys geplanter Digitalstrategie eine Kartellbeschwerde gegen PlayStation einreichen.

Die geplante Digitalstrategie von PlayStation könnte für Sony nicht nur Gegenwind von Spielern und Entwicklern bedeuten. Nun kündigen auch Politiker in Mexiko an, kartellrechtliche Schritte gegen das Unternehmen prüfen zu lassen.

Wie das mexikanische Portal Ovaciones berichtet, wollen Senator Luis Donaldo Colosio und die Abgeordnete Iraís Reyes von der Partei Movimiento Ciudadano eine Beschwerde bei der mexikanischen Wettbewerbsbehörde einreichen. Ihrer Auffassung nach könnte Sony mit dem geplanten vollständigen Verzicht auf physische PlayStation-Spiele ab Januar 2028 eine marktbeherrschende Stellung im Vertrieb von Spielen erlangen.

Die Politiker argumentieren, dass Sony nach dem Wegfall physischer Datenträger der einzige Vertriebskanal für digitale PlayStation-Spiele wäre. Dadurch könnte das Unternehmen Preise und Verkaufsbedingungen ohne nennenswerten Wettbewerb bestimmen.

Darüber hinaus sehen sie wirtschaftliche Nachteile für den Einzelhandel in Mexiko. Händler wie Liverpool, Sanborns und GamePlanet könnten den Verkauf von PlayStation-Spielen verlieren. Gleichzeitig würde nach ihrer Einschätzung der Gebrauchtmarkt für Spiele sowie das Verleihen und Tauschen physischer Datenträger weitgehend entfallen.

Die angekündigte Beschwerde reiht sich in eine Reihe bereits bestehender Auseinandersetzungen um Sonys Vertriebsmodell ein. In mehreren Ländern, darunter Großbritannien, die USA und die Niederlande, wurden in der Vergangenheit Klagen eingereicht, in denen Sony vorgeworfen wird, seine Kontrolle über den PlayStation Store für überhöhte Preise oder eingeschränkten Wettbewerb zu nutzen.

Ob die mexikanischen Wettbewerbsbehörden tatsächlich ein Verfahren einleiten werden, ist derzeit offen. Ebenso bleibt abzuwarten, ob weitere Regulierungsbehörden die geplante Umstellung auf eine vollständig digitale PlayStation-Strategie genauer untersuchen werden.