PlayStation 5: Microsoft dominiert in den USA Sonys Top 10-Verkäufe in Q2

Es lohnt sich seine Spiele auf anderen Plattformen, als die eigene zu veröffentlichen. Microsoft ist dafür das beste Beispiel und freut sich über zusätzliche Einnahmequellen.

Verdeutlicht wird das anhand einer neuen Top-10-Liste des US-Marktforschungsunternehmens Circana.

In der Liste der Top 10 der meistverkauften Spiele für das zweite Quartal in den USA auf PlayStation, sind 6 von 10 Spielen aus dem Hause Microsoft.

Das Rennspiel Forza Horizon 5 und das Remaster des Rollenspiels The Elder Scrolls IV: Oblivion führen dabei die Liste an.

SONY selbst ist in dieser Liste nur auf dem dritten Platz, einmalig mit MLB: The Show 25 vertreten.

Pulling together our huge Q2 Games Market Dynamics report, which includes this chart (among, like, frankly too many others) and just kinda stared at this one for a bit.Wild times in the console market these days. Imagine showing this list to someone in 2015.

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-07-29T21:31:50.243Z