PlayStation 5: Microsoft dominiert PlayStation-Charts mit Xbox-Spielen

Oblivion Remastered, Forza Horizon 5 und Co.: Fünf der sieben meistverkauften PlayStation-Spiele im April stammen von Microsoft!

Im April 2025 gelang Microsoft ein bemerkenswerter Coup auf dem PlayStation-Markt: Gleich fünf der sieben meistverkauften Spiele auf Sonys Plattformen stammen vom Xbox-Mutterkonzern.

Vier davon belegen sogar die ersten fünf Plätze der Monatscharts! Das ist ein deutliches Zeichen für den wachsenden Einfluss von Microsoft auf die Konkurrenzplattform von Sony.

Angeführt wurde das Ranking von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das sich nicht nur als meistverkauftes Spiel des Monats etablierte, sondern direkt zum drittbestverkauften Spiel des bisherigen Jahres 2025 aufstieg.

In nur einem Monat verkaufte sich das Remaster besser als das Original aus dem Jahr 2006 in seinen ersten 15 Monaten insgesamt. Auch in Sachen Umsätze übertraf es die Verkaufszahlen der Ursprungsversion aus deren ersten 14 Monaten. Und das auf allen Plattformen: Xbox, PC und eben auch PlayStation.

Ebenfalls stark vertreten war Forza Horizon 5, das dank seines Debüts auf der PS5 vom 42. auf den 2. Platz der Gesamtcharts sprang. Ein weiterer Microsoft-Titel, Indiana Jones and the Great Circle, feierte im April seinen Start auf der PlayStation 5 und katapultierte sich prompt vom 118. auf den 6. Platz der Verkaufscharts.

Doch nicht nur bei den Verkaufszahlen macht sich Microsofts Strategie bemerkbar. Auch bei der aktiven Spielerschaft liegt der Konzern ganz vorn.

Laut Circana führte Call of Duty HQ sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation die Statistik der monatlich aktiven Nutzer an – ein klarer Hinweis auf das anhaltend hohe Engagement der Community. Auf dem PC dominierte Schedule 1 die Steam-Charts bei den aktiven Spielern.