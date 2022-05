PlayStation 5: Mitarbeiter wütend über E-Mail zu Abtreibungsrechte und Katzen von CEO Jim Ryan

Autor:, in / PlayStation 5

Viele Mitarbeiter bei Sony sind nicht begeistert über eine E-Mail, die von PlayStation-Chef Jim Ryan verschickt wurde.

Dabei geht es darum, dass alle Mitarbeiter „Meinungsverschiedenheiten“ über Abtreibungsrechte zu respektieren haben. Dann schrieb er fünf Absätze über die Geburtstage seiner beiden Katzen, ihre Gewohnheiten und seinen Wunsch, sich einen Hund anzuschaffen, wie Jason Screier berichtet.

Grund für die Aufführung seiner Katzen sei, dass er „etwas Unbeschwertes mitteilen möchte, um alle dazu zu inspirieren, auf ein Gleichgewicht zu achten, das dazu beitragen kann, den Stress der unsicheren Weltereignisse zu lindern„. Zuvor wurden aktuelle Ereignisse angesprochen und auf das durchgesickerte Gutachten des Obersten Gerichtshofs der USA hingewiesen. Hierbei wird die Absicht erklärt, das Urteil Roe gegen Wade aus dem Jahr 1973, das die Abtreibung landesweit legalisierte, zu kippen, um dann weiter über Abtreibungsrechte zu berichten, bevor er in fünf ausführlichen Absätzen über den ersten Geburtstag seiner beiden Katzen berichtet.

In internen Gesprächen, die Bloomberg einsehen konnte und über die bisher nicht berichtet wurden, äußerten Mitarbeiter der PlayStation-Studios ihren Unmut über den Tonfall der E-Mail von Jim Ryan. Einige Frauen schrieben, dass sie sich durch die Nachricht in ihren Rechten verletzt oder trivialisiert fühlten. Eine Mitarbeiterin sagte, sie sei noch nie so wütend über einen Katzengeburtstag gewesen!