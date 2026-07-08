PlayStation 5: Nach dem Aus für Disc-Spiele verkauft Sony-CEO Aktien im Millionenwert

Wenige Tage nach der Ankündigung, dass neue PlayStation-Spiele ab 2028 ausschließlich digital erscheinen sollen, hat Sony-Präsident und CEO Hiroki Totoki einen umfangreichen Aktienverkauf vorgenommen. Aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Totoki am 3. Juli insgesamt 225.000 Sony-Aktien veräußerte.
Der Verkauf hatte einen geschätzten Wert von rund 4,73 Millionen US-Dollar. Damit reduzierte Totoki seinen Bestand dieser Aktienklasse um etwa 56,5 Prozent und hält nach der Transaktion noch 173.250 Aktien.
Der Aktienverkauf erfolgte kurz nach Sonys Ankündigung, neue PlayStation-Spiele ab 2028 ausschließlich digital zu veröffentlichen und künftig auf Disc-Versionen zu verzichten. Die Entscheidung hatte in der Community teils deutliche Kritik ausgelöst.
Ob zwischen der strategischen Ankündigung und Totokis Aktienverkauf ein Zusammenhang besteht, geht aus den veröffentlichten SEC-Unterlagen nicht hervor. Sony hat sich dazu bislang nicht geäußert.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jetzt schreien eh wieder alle und spätestens bei PS 6 hat die wieder fast jeder, da die leute immer und immer wieder auf Sony reinfallen.
Stichwort lautet fehlendes Rückgrat 🙂
Vielleicht sind viele doch schlauer und halten sich von dieser Firma fern.
Würde mich ja brennend interessieren, weshalb er gerade jetzt verkauft.
Scheint nur eine bestimmte Aktienklasse zu sein, also wahrscheinlich nicht so viel wie man meint 🤔.
Verräter.
Warum Verräter?