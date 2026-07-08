PlayStation 5: Nach dem Aus für Disc-Spiele verkauft Sony-CEO Aktien im Millionenwert

Wenige Tage nach der Ankündigung, dass neue PlayStation-Spiele ab 2028 ausschließlich digital erscheinen sollen, hat Sony-Präsident und CEO Hiroki Totoki einen umfangreichen Aktienverkauf vorgenommen. Aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Totoki am 3. Juli insgesamt 225.000 Sony-Aktien veräußerte.

Der Verkauf hatte einen geschätzten Wert von rund 4,73 Millionen US-Dollar. Damit reduzierte Totoki seinen Bestand dieser Aktienklasse um etwa 56,5 Prozent und hält nach der Transaktion noch 173.250 Aktien.

Der Aktienverkauf erfolgte kurz nach Sonys Ankündigung, neue PlayStation-Spiele ab 2028 ausschließlich digital zu veröffentlichen und künftig auf Disc-Versionen zu verzichten. Die Entscheidung hatte in der Community teils deutliche Kritik ausgelöst.

Ob zwischen der strategischen Ankündigung und Totokis Aktienverkauf ein Zusammenhang besteht, geht aus den veröffentlichten SEC-Unterlagen nicht hervor. Sony hat sich dazu bislang nicht geäußert.