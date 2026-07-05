PlayStation 5: Nach dem Disc-Aus: Warum der Protest gegen Sony immer größer wird

Disc-Aus sorgt weiter für Chaos: Jetzt wächst der Druck auf PlayStation aus allen Richtungen.

Seit der Ankündigung, dass ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc erscheinen werden, ebbt der Protest gegen Sony nicht ab.

Stattdessen wächst die Kritik von Tag zu Tag und hat inzwischen längst soziale Netzwerke, App-Stores und zahlreiche Community-Plattformen erreicht.

Während Sony sich bislang nicht öffentlich zu den anhaltenden Reaktionen geäußert hat, entstehen nahezu täglich neue Diskussionen rund um den vollständigen Wechsel zur digitalen Distribution. Was zunächst als Ankündigung zum Ende physischer Spiele begann, entwickelt sich für viele Spieler zunehmend zu einer Grundsatzdebatte über digitales Eigentum, Verbraucherrechte und die Zukunft des Gaming.

Der Shitstorm erreicht über 120 Millionen Aufrufe – allein auf X

Die Bekanntgabe des Disc-Aus sorgte für außergewöhnlich hohe Aufmerksamkeit. Nach Angaben aus den sozialen Netzwerken erreichte der entsprechende PlayStation-Beitrag inzwischen sogar mehr Aufrufe als die Enthüllung des GTA-6-Cover-Artworks.

Allein auf X wurde der Beitrag inzwischen über 126 Millionen Mal angesehen.

Viele Fans hoffen weiterhin, dass Sony seine Entscheidung noch einmal überdenkt und den vollständigen Verzicht auf physische Spiele rückgängig macht. Nach bisherigem Stand gilt dies jedoch als unwahrscheinlich, nachdem bereits berichtet wurde, dass bestehende Verträge mit Disc-Produktionsstätten gekündigt wurden.

PlayStation schweigt seit über fünf Tagen

Während der Disput immer größere Kreise zieht, herrscht auf den offiziellen PlayStation-Kanälen seit mehreren Tagen ungewöhnliche Ruhe.

Neue Beiträge blieben zuletzt aus, was innerhalb der Community ebenfalls für wütende Reaktionen sorgt. Zahlreiche Nutzer vermuten, Sony wolle die Kritik zunächst aussitzen und will die bevorstehenden Microsoft-Entlassungen nutzen, damit „Gras über die Sache wächst“.

Eine offizielle Erklärung für die ausbleibenden Veröffentlichungen gibt es bislang nicht.

PlayStation-Account wird nach 36 Monaten gelöscht

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt eine Passage aus den im April 2026 aktualisierten PlayStation-Nutzungsbedingungen.

Darin heißt es, dass PSN-Konten nach 36 Monaten Inaktivität in ein Schließungsverfahren übergehen können. Betroffene Nutzer werden zunächst informiert und erhalten anschließend sechs Monate Zeit, sich erneut anzumelden oder die weitere Aktivität des Kontos zu bestätigen.

Wird das Konto anschließend geschlossen, endet laut den Nutzungsbedingungen auch der Zugriff auf damit verknüpfte digitale Käufe wie Spiele, DLCs oder andere Inhalte.

Zahlreiche Nutzer weisen allerdings darauf hin, dass diese Regelung offenbar nur in bestimmten Regionen – darunter Europa – enthalten ist und vermutlich mit gesetzlichen Datenschutzvorgaben zusammenhängt.

Im Zuge des Austausches wird häufig auch Steam als Gegenbeispiel genannt. Viele Nutzer verweisen darauf, dass Valve keine vergleichbare Inaktivitätsregelung für Accounts vorsieht. Steam-Accounts werden nie gelöscht, egal wie lange man inaktiv ist.

Die Proteste breiten sich aus

Die Diskussion beschränkt sich inzwischen längst nicht mehr auf Gaming-Foren.

Unter einem Social-Media-Beitrag von Sony Pictures zum kommenden Film Spider-Man: Brand New Day drehten sich zahlreiche der sichtbarsten Kommentare nicht um den Film selbst, sondern um den geplanten Abschied von physischen PlayStation-Spielen.

Viele Nutzer nutzten den Beitrag gezielt, um ihrer Kritik an Sonys Entscheidung Ausdruck zu verleihen.

PlayStation-App Wertung geht in den Keller

Auch die PlayStation-App erhält derzeit zahlreiche negative Bewertungen. In vielen englischen Rezensionen äußern Spieler ihre Sorgen über die vollständige Digitalisierung und die langfristige Verfügbarkeit ihrer digitalen Spielebibliotheken. Die Bewertung der App ist mittlerweile auf 3,5 gefallen.

PS Plus und Vorbesteller-Kündigungen als Protestsignal

Im Zuge der anhaltenden Auseinandersetzung berichten zahlreiche PlayStation-Nutzer davon, ihre PS Plus-Abonnements zu kündigen. Ebenso kündigen zahlreiche Spieler ihre Vorbestellungen.

In sozialen Netzwerken werden vermehrt Screenshots solcher Kündigungen geteilt, die als Ausdruck des Protests gegen die angekündigte digitale Ausrichtung verstanden werden.

Viele Nutzer sehen diesen Schritt als eine der wenigen direkten Möglichkeiten, ein deutliches Signal an Sony zu senden. Dabei steht insbesondere die Forderung nach dem Erhalt physischer Spiele im Mittelpunkt der Debatte.

In den Kommentaren wird dabei häufig betont, dass wirtschaftlicher Druck die einzige Sprache sei, auf die große Plattformbetreiber reagieren würden. Gleichzeitig verweisen viele Spieler erneut auf ihre Sorgen rund um digitale Besitzrechte und die langfristige Sicherung gekaufter Spiele.

Neue Diskussion um Sonys Verkaufszahlen

Parallel dazu wird erneut über Sonys Angaben zum Verhältnis digitaler und physischer Spieleverkäufe gesprochen.

In sozialen Netzwerken verweisen Nutzer auf Daten aus früher veröffentlichten Dokumenten sowie auf Informationen aus dem Insomniac-Leak. Nach Ansicht der Kritiker würden die häufig genannten Digital-Anteile nicht ausschließlich digitale und physische Vollversionen derselben Spiele vergleichen.

Stattdessen seien unter anderem auch DLCs, Erweiterungen, Live-Service-Umsätze sowie ausschließlich digital verfügbare Inhalte Bestandteil der veröffentlichten Zahlen. Wütende PlayStation-Fans werfen Sony deshalb vor, ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Entwicklung zwischen physischen und digitalen Verkäufen zu vermitteln.

Community-Notes verschwinden

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema durch mehrere Community Notes auf X. Nachdem eine frühere Community Note verschwand, erschien später eine neue Version, die erneut auf die Diskussion um die Datengrundlage einging.

Reddit-Beiträge werden gelöscht

Auch auf Reddit berichteten zahlreiche Nutzer, dass Beiträge mit entsprechenden Vergleichen in mehreren PlayStation-Subreddits entfernt worden seien. Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu den Vorwürfen liegt bislang nicht vor.

PlayStation Region-Lock: Alte Probleme rücken wieder in den Fokus

Im Zuge der Debatte rückt auch ein seit Jahren bestehendes Problem erneut in den Mittelpunkt.

PSN-Konten sind weiterhin dauerhaft an die ursprünglich gewählte Region gebunden. Wer in ein anderes Land zieht, kann seine Kontoregion nicht übertragen und muss häufig ein neues Konto anlegen.

Mehrere Nutzer berichten, dass dadurch digitale Bibliotheken, Trophäen und gekaufte Inhalte auf mehrere Accounts verteilt seien.

Besonders Spieler aus Ländern, die früher keinen eigenen PlayStation-Store besaßen, schildern ähnliche Erfahrungen. Sie mussten damals Konten in anderen Regionen erstellen und können diese bis heute nicht auf ihre tatsächliche Heimatregion übertragen.

Viele Community-Mitglieder vergleichen diese Einschränkung mit anderen Plattformen wie Xbox, Steam oder Nintendo und kritisieren, dass dort Regionswechsel ihrer Erfahrung nach deutlich flexibler gehandhabt würden.

Immer mehr Spieler denken über PS5-Jailbreaks nach

Eine weitere Entwicklung ist das wachsende Interesse einiger PS5-Besitzer an Jailbreaks ihrer Konsole.

In verschiedenen Communitys wird das Thema seit der Ankündigung des Disc-Aus deutlich häufiger diskutiert.

Befürworter argumentieren, dass Homebrew-Anwendungen und Emulatoren langfristig dabei helfen könnten, Spiele unabhängig von digitalen Stores oder möglichen Lizenzänderungen zu erhalten.

Andere Nutzer weisen dagegen auf die Risiken hin, darunter den Verlust des PSN-Zugangs, fehlende Online-Funktionen sowie mögliche Sicherheitsprobleme. Die Suchanfragen zu „PS5 Jailbreak“ seien immens gestiegen, heißt es.

Fazit

Aus einer einzelnen Unternehmensentscheidung ist inzwischen eine deutlich größere Debatte entstanden.

Neben dem Ende physischer Spiele diskutieren viele PlayStation-Spieler inzwischen über digitales Eigentum, Kontobindungen, Datenerhalt, Verkaufsstatistiken und langfristige Verbraucherrechte.

Ob Sony auf die anhaltende Kritik reagieren oder an seinem Kurs festhalten wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Diskussion inzwischen weit über das eigentliche Disc-Aus hinausgeht.

Themenübersicht

Ende der Disc-Produktion ab 2028 sorgt weiterhin für massive Kritik

PlayStation-Ankündigung erzielt über 126 Millionen Aufrufe – nur auf X

Offizielle PlayStation-Kanäle veröffentlichen seit Tagen keine neuen Beiträge

PSN-Nutzungsbedingungen sorgen für Diskussionen um digitale Käufe bei inaktiven Konten Steam wird von vielen Spielern als Gegenbeispiel genannt

Proteste greifen auf andere Sony-Kanäle über, unter anderem unter Spider-Man: Brand New Day

PlayStation YouTube-Kanal bekommt die ganze Wut ab

PlayStation-App erhält unzählige negative Bewertungen und fällt auf 3,5

Community diskutiert erneut Sonys Angaben zu digitalen und physischen Verkaufszahlen

Community-Notes und entfernte Reddit-Beiträge sorgen für zusätzliche Kontroversen

Region-Lock von PSN-Konten rückt erneut in den Fokus Spieler berichten über getrennte Bibliotheken nach Umzügen in andere Länder

Wachsende Diskussion über PS5-Jailbreaks als mögliche Form der Spieleerhaltung

Debatte entwickelt sich zunehmend zu einer Grundsatzdiskussion über digitales Eigentum und Verbraucherrechte