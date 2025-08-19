PlayStation 5: Nächstes State of Play im September möglich

Die Gamescom als größte Spielemesse lässt Sony Interactive Entertainment bekanntlich schon seit Jahren links liegen. Stattdessen finden eigene Showcases oder State of Plays in rein digitaler Form statt.
Wer wissen möchte, was die PlayStation 5 künftig zu bieten hat, der darf auf ein solches Event im September hoffen.
Laut Jeff Grubb ist ein State of Play bzw. ein Showcase geplant. Es wird vermutlich aber ein State of Play werden.
Den genauen Zeitpunkt für die Veranstaltung konnte er nicht nennen. Doch bevor der September sein Ende erreicht hat, sollte es stattgefunden haben, so die Aussage von Grubb.
42 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sony Playstation wird schon was zeigen an krassen Spielen wie SIE es die letzten 30 Jahren schon gemacht haben, ob nun von First Party Studios oder von Third Party Studios , ich freue mich über jede Show 🥰
Wozu ne State of Play? Haben ja eh nichts zu zeigen. Was ist eigentlich mit Wolverine?
Eine State of Play dient ja auch nicht nur für first Party Studios sondern auch für Third Party Studios die ihre Spiele über Sonys Show zeigen können… außerdem sind doch einige Spiele in mache, Marvels Wolverine ,Saros, Marvels Tokon Figthing Souls, Intergalactic…. usw.
Sonys Multiplattform-Strategie ist inzwischen das Einzige, was diese erbärmlichen State of Plays überhaupt noch erträglich macht. Eigentlich geht’s gar nicht mehr um Ankündigungen, sondern nur noch um die Wette, welches ihrer Exclusives als Nächstes auf der Xbox erscheinen wird. 😉
Vlt sieht man ja schon welche Games auf die Xbox kommt 🤭.
Aktuell gibt es tatsächlich nichts, was mich auf der PS ansprechen würde. Alle guten Marken wurden nicht mehr fortgeführt oder verschandelt. Ghost of Yotei schaut aus, als gibt’s mehr vom alten nur halt mit einer weiblichen Figur. Um Marathon steht es scheinbar auch nicht gut.
Ansonsten ist mir Sony mittlerweile zu sehr von guten Gameplay hin zu Walking-Simulatoren abgedriftet und halt live-service-Unrat.