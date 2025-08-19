PlayStation 5: Nächstes State of Play im September möglich

Für PlayStation 5-Spieler könnte es im nächsten Monat ein State of Play mit Neuigkeiten geben.

Die Gamescom als größte Spielemesse lässt Sony Interactive Entertainment bekanntlich schon seit Jahren links liegen. Stattdessen finden eigene Showcases oder State of Plays in rein digitaler Form statt.

Wer wissen möchte, was die PlayStation 5 künftig zu bieten hat, der darf auf ein solches Event im September hoffen.

Laut Jeff Grubb ist ein State of Play bzw. ein Showcase geplant. Es wird vermutlich aber ein State of Play werden.

Den genauen Zeitpunkt für die Veranstaltung konnte er nicht nennen. Doch bevor der September sein Ende erreicht hat, sollte es stattgefunden haben, so die Aussage von Grubb.