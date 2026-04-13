PlayStation 5: Neues God of War könnte bald enthüllt werden – Gerücht

Das nächste God of War könnte laut Insider-Berichten schon sehr bald vorgestellt werden – ein Reveal im April gilt als möglich.

Der nächste Hauptteil der Spielreihe God of War soll schon „sehr bald“ und möglicherweise noch im April enthüllt werden.

Diskutiert wird dies im Zusammenhang mit einer möglichen neuen Ausgabe des PlayStation-Showcase oder einer State of Play, wie Insider Tom Henderson berichtet. Dabei ist unklar, ob Sony eine reine Third-Party-Präsentation plant oder auch eigene First-Party-Titel zeigen wird.

Der neue Serienteil soll sich dabei deutlich von bisherigen Ablegern unterscheiden. Während zuletzt bereits kleinere Projekte wie das Metroidvania Sons of Sparta erschienen sind, handelt es sich laut den aktuellen Informationen um ein eigenständiges Hauptspiel unter der Leitung von Cory Barlog.

Weitere Insiderberichte deuten darauf hin, dass der Fokus diesmal nicht auf Kratos oder Atreus liegen soll. Stattdessen könnte Faye, die Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus, eine zentrale Rolle einnehmen und die Geschichte in eine neue Richtung lenken.

Auch spielerisch könnte sich der Titel deutlich verändern. So ist von einem stärkeren Fokus auf schnelle Action die Rede, der eher an klassische Character-Action-Spiele erinnert und sich damit von der bisherigen Action-RPG-Struktur der letzten Teile abheben würde.

Ein möglicher Release wird derzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 gehandelt. Offiziell bestätigt ist jedoch weder der neue Ableger noch ein konkreter Vorstellungstermin. Ob Sony tatsächlich schon in Kürze erste Einblicke gewährt, bleibt daher weiterhin offen.