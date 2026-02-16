PlayStation 5: Neues Großprojekt von Santa Monica soll 2027 erscheinen

Die Insider Shinobi602 und NateTheHate geben neue Einblicke in die kommenden Jahre von Sony Santa Monica – und die klingen ambitioniert.
Laut ihren Aussagen befindet sich das nächste große Projekt des Studios fest auf Kurs für einen Release im Jahr 2027, sofern keine außergewöhnlichen Verzögerungen auftreten. Ein Reveal im Sommer gilt als wahrscheinlich.
Die Insider betonen, dass Santa Monica aktuell eine ungewöhnliche Teamstruktur nutzt. Mehrere vollwertige Produktionsteams seien extrem selten, doch genau das scheint hier der Fall zu sein. Das deutet auf eine klare Aufteilung hin:
Die aktuelle Projektlage laut Leak
- Großprojekt #1 (Cory Barlog) – soll auf 2028 zielen, mit einem großen Hauptteam in Vollproduktion
- Projekt #2: God‑of‑War‑Remake – kleineres Team in der Pre‑Production
- Projekt #3: Unangekündigtes Spiel für 2027 – Reveal angeblich im Sommer geplant
Die Aussagen legen nahe, dass Santa Monica Studios in den kommenden Jahren mehrere AAA‑Produktionen parallel stemmen könnte – ein Modell, das sonst nur sehr wenige Sony‑Studios verfolgen.
Eines der drei Entwicklerstudios, um die ich als Xbox Zocker die Playstation-Nutzer immer beneidet habe, weil wir auf der Xbox einfach leider nichts ansatzweise ähnlich hochwertiges serviert bekommen haben.
Wenn es 2027 erscheint soll, könnte man ein Spiel von Santa Monica und Naughty Dog ein Spiel erwarten.
2 der besten Studios was Qualität angeht.
Beim Remake könnte ich mir auch vorstellen das Blupoint irgendwie dabei ist.
Sehr gerne und der Zeitraum ist auch sehr gut, kein Bock überladen zu werden, gibt mehr als genug zum zocken, so schon kaum Zeit.
Das Remake der Trilogy finde ich sehr spannend. Mit der Neuausrichtung von God of War wurde ich nämlich nicht wirklich warm.
Bei dem Rest lasse ich mich überraschen, was da kommt.
Geil geil geil. Freu mich sehr drauf. Santa Monica gehört zu meinen drei absoluten top Studios. Da bin ich immer day one dabei.
Mal sehen, ob da endlich mal was interessantes von Sony wieder für den PC kommt.