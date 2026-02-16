PlayStation 5: Neues Großprojekt von Santa Monica soll 2027 erscheinen

Zwei Projekte, zwei Teams, zwei Release‑Fenster: Santa Monica Studios soll 2027 und 2028 liefern – Insider sprechen von selten großer Teamstruktur.

Die Insider Shinobi602 und NateTheHate geben neue Einblicke in die kommenden Jahre von Sony Santa Monica – und die klingen ambitioniert.

Laut ihren Aussagen befindet sich das nächste große Projekt des Studios fest auf Kurs für einen Release im Jahr 2027, sofern keine außergewöhnlichen Verzögerungen auftreten. Ein Reveal im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Die Insider betonen, dass Santa Monica aktuell eine ungewöhnliche Teamstruktur nutzt. Mehrere vollwertige Produktionsteams seien extrem selten, doch genau das scheint hier der Fall zu sein. Das deutet auf eine klare Aufteilung hin:

Die aktuelle Projektlage laut Leak

Großprojekt #1 (Cory Barlog) – soll auf 2028 zielen, mit einem großen Hauptteam in Vollproduktion

Projekt #2: God‑of‑War‑Remake – kleineres Team in der Pre‑Production

Projekt #3: Unangekündigtes Spiel für 2027 – Reveal angeblich im Sommer geplant

Die Aussagen legen nahe, dass Santa Monica Studios in den kommenden Jahren mehrere AAA‑Produktionen parallel stemmen könnte – ein Modell, das sonst nur sehr wenige Sony‑Studios verfolgen.