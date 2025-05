PlayStation 5: Neues Naughty Dog-Projekt für Neil Druckmann

Mit Intergalactic für PlayStation 5 arbeitet Neil Druckmann eigentlich schon an einem neuen Spiel. Doch wie er in einem Interview mit Press X to Continue erzählt, gibt es noch ein weiteres.

Bei Naughty Dog ist er als Produzent an einem unangekündigten Spiel beteiligt. Er selbst bezeichnet sein Aufgabengebiet als Mentor für das am Projekt arbeitende Team, die wie eine Führungskraft agiert.

Einzelheiten zu diesem unangekündigten Projekt gibt es nicht. Shaun Escayg (Marvel’s Avengers) soll angeblich die Leitung übernommen haben.

Zuvor soll ein unangekündigtes Einzelspieler-Projekt von Vinit Agarwal gestrichen worden sein. Auch das Multiplayer-Spiel zu The Last of Us wurde zuvor eingestampft.

Angeblich arbeitet Naughty Dog auch seit drei Jahren an einem anderen Einzelspieler-Spiel.