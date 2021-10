PlayStation 5: Neues Patent erlaubt Spieler-Rauswurf gegen Bezahlung

Autor:, in / PlayStation 5

Sony hat bereits im Januar 2020 ein Patent mit dem Namen „Zuschauer stimmen über die Sperre von Spielern in einem Videospiel ab“ eingereicht und jetzt erteilt bekommen. Das Feature ermöglicht es Zuschauern, über den Rauswurf von Spielern abzustimmen, ihnen Nachrichten zu schicken, um sie zu ermahnen, besser zu spielen, oder sogar dafür zu bezahlen, dass sie aussortiert werden.

In dem Patent beschreibt Sony eine Situation, in der eine Reihe von Zuschauern ein Spiel auf einem Streaming-Kanal verfolgen. Dem Patenttext und den beigefügten Diagrammen zufolge erhalten die Zuschauer dann Zugang zu einem Menü, über das sie abstimmen können, ob ein bestimmter Spieler aus dem Spiel geworfen werden soll.

Das Diagramm zeigt, dass der Zuschauer vier Optionen zur Auswahl hat:

„Spieler aus dem Spiel entfernen“

„Spieler warnen, damit er sich bessert“

„Benutzerdefinierte Nachricht übermitteln“

„im Spiel belassen“

Die eigene Entscheidung wird dann mit denen anderer Zuschauer abgeglichen, und wenn die Gesamtzahl der „Entfernen“-Stimmen eine bestimmte Schwelle erreicht, wird der Spieler aus dem Spiel entfernt.

Sony dazu: „Das Verfahren kann auch die Animation der Entfernung des Spielers und die Bereitstellung visueller Hinweise für andere Spieler oder Zuschauer beinhalten, warum der Spieler aus dem Videospiel entfernt wurde“.

Das Patent enthält Beispiele für einige Variationen des Verfahrens, einschließlich der Möglichkeit, das Fähigkeitsniveau eines Zuschauers zu nutzen, um zu bestimmen, wie viel Einfluss seine Meinung hat.

Es zeigt auch eine alternative Situation, in der die Zuschauer für die Entfernung eines Spielers bezahlen können, entweder mit echtem Geld oder mit Spielwährung. In dem gezeigten Beispiel erhalten die Zuschauer ein weiteres Menü mit der Bezeichnung „Spielerentfernungsoptionen“, in dem sie zwischen „Festpreis zahlen“, „Prozentsatz des Festpreises zahlen“ und „Auktion“ wählen können.

Sony hat Schritte unternommen, um eine aktivere Rolle im eSport zu übernehmen. Im Frühjahr gab das Unternehmen bekannt, dass es sich mit einem neuen eSports-Unternehmen namens RTS zusammengetan hat, um gemeinsam die Evolution Championship Series zu übernehmen.