PlayStation 5: Niemand wünscht sich Concord auf Steam

Das Interesse an Sonys teambasierten First-Person-Shooter Concord ist offensichtlich auch nach den beiden Beta-Phasen gleich null.

Nachdem in der Closed Beta nur 1124 Spieler in der Spitze auf Steam bzw. in der Open Beta nur 2388 Spieler ein Interesse gezeigt hatten, sieht es bei den Vorbestellungen ebenfalls düster aus.

Firewalk Studios wird Concord in knapp einem Monat auf PlayStation 5 und PC veröffentlichen. Und zumindest auf PC interessiert der Shooter niemanden.

Auf der Steam-Wunschliste rangiert Concord auf Platz 793, wie Insider Gaming schreibt.

Um das Ganze in eine Perspektive zu rücken: State of Decay 3 befindet sich beispielsweise auf Platz 153, Kingdom Come: Deliverance 2 auf Platz 24 und STALKER 2 Heart of Chornobyl auf Platz 4 der Steam-Wunschliste.