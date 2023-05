PlayStation 5: Noch ein Exklusivspiel erscheint für PC

Sony geht immer mehr dazu, über seine Spiele nun auch auf dem PC zu veröffentlichen. Nach großen Titeln wie Death Stranding oder Spider-Man geht der japanische Riese aber jetzt einen Schritt weiter.

Die Geschichte um den Wombat Ratched und seinen getreuen Kumpanen Clank war bislang ausschließlich PlayStation-Fans vorenthalten. Vor kurzem erst noch gab es Gerüchte, Sony würde noch mehr Exklusivtitel in den PC Markt bringen, um diesen zu verstärken. Allerdings war nicht ganz klar, um welche der vielen Möglichkeiten es sich drehen würde. Schließlich ranken sich diese Gerüchte auch um das begehrte Bloodborne, welche ein Remake oder zumindest eine Veröffentlichung am PC erhoffen.

Indessen ist der Ballon geplatzt: Ratched and Clank: Rift Apart erscheint am 26. Juli auf dem PC. Der Plattformer wird auf Steam sowie im Epic Store veröffentlicht. Andere Erwerbsmöglichkeiten lässt Sony wie gewohnt aus.

Am PC werden die Spieler erweiterte grafische Möglichkeiten haben. Dazu zählen unter anderem Raytracing-Optionen oder die Unterstützungen von nativen Auslösungen wie 21:9, 32:9 oder 48:9. Ganz klar spricht man damit Tripple-Screen Nutzer oder zumindest Widescreen-Nutzer an, da diese Auflösungen bei regulären TV-Geräten oder Monitoren so nicht genutzt werden.

Mit dabei sind die Unterstützung von Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS oder Insomniacs Temporal Injection. Nvidia Reflex, DLAA-Support sowie Maus- und Tastaturunterstützung sind ebenfalls integriert. Jedes technische Feature, welches am PC verfügbar ist, wird also umgesetzt.

Das alles sind Features, die das Erlebnis des Spiels um ein Vielfaches verbessern können. Klar gehören die Features von Sonys Dual-Sense mit dazu, welcher die adaptiven und haptischen Funktionen des Controllers voll nutzen sollen. Obendrauf erhalten Käufer des Spiels ein Rüstungspaket zum 20. Jubiläum der Serie mit fünf Anzügen, die durch die früheren Spiele der Serie inspiriert sind. PC Vorbesteller dürfen sich dazu über die Pixelizer-Waffe sowie eine Carbonox-Rüstung freuen.

Im Grunde kann sich jeder PC-Spieler darüber freuen, dass Sony Ratchet und Clank nun auf den PC bringt. Allerdings muss man beachten, dass die letzten Veröffentlichungen von Sonys Exklusivspielen es nicht einfach hatten. The Last of Us ist hier ein Titel, der trotz der hervorragenden Basis, eine katastrophale Umsetzung für den PC erhielt. Und auch Spider-Man brauchte seine Zeit am PC, bis die Fäden richtig gesponnen waren und es sich flüssig durch Manhattan schwingen ließ. Es bleibt also abzuwarten, wie gut das Studio Nixxes Software den Port auf die Beine gestellt bekommt.