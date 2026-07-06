PlayStation 5: Nutzungsbedingungen bekräftigen Lizenzmodell statt Spielebesitz

PlayStation: Sony erklärt in den Nutzungsbedingungen, dass der Kauf eines Spiels keine Eigentumsrechte an der Software überträgt.

Im Zuge der anhaltenden Diskussion über digitale Spielekäufe rücken die Nutzungsbedingungen von PlayStation erneut in den Fokus, da Sony darin klarstellt, dass Käufer keine Eigentumsrechte an der Software erwerben.

Laut den PlayStation Terms of Service bedeuten Begriffe wie „kaufen“, „erwerben“ oder „besitzen“ nicht, dass das geistige Eigentum an einem Spiel auf den Nutzer übergeht. Stattdessen erhalten Spieler eine Lizenz zur Nutzung der Software. Diese kann unter den in den Nutzungsbedingungen festgelegten Voraussetzungen eingeschränkt oder entzogen werden.

Die Regelung entspricht dem in der Softwarebranche seit Jahren üblichen Lizenzmodell. Käufer erwerben damit das Recht, ein Spiel gemäß den geltenden Bedingungen zu nutzen, nicht jedoch das Eigentum an der zugrunde liegenden Software oder deren geistigem Eigentum.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Debatte um physische Datenträger gewinnt dieses Thema jedoch erneut an Bedeutung. Kritiker sehen darin einen weiteren Beleg dafür, dass digitale Käufe langfristig weniger Kontrolle über erworbene Inhalte bieten als klassische physische Versionen. Befürworter physischer Spiele argumentieren deshalb, dass Datenträger weiterhin eine wichtige Wahlmöglichkeit für Verbraucher darstellen.

Die Diskussion über digitales Eigentum und Lizenzmodelle dürfte die Gaming-Branche daher auch in Zukunft begleiten.