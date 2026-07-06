PlayStation 5: Nutzungsbedingungen bekräftigen Lizenzmodell statt Spielebesitz

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PlayStation: Sony erklärt in den Nutzungsbedingungen, dass der Kauf eines Spiels keine Eigentumsrechte an der Software überträgt.

Im Zuge der anhaltenden Diskussion über digitale Spielekäufe rücken die Nutzungsbedingungen von PlayStation erneut in den Fokus, da Sony darin klarstellt, dass Käufer keine Eigentumsrechte an der Software erwerben.

Laut den PlayStation Terms of Service bedeuten Begriffe wie „kaufen“, „erwerben“ oder „besitzen“ nicht, dass das geistige Eigentum an einem Spiel auf den Nutzer übergeht. Stattdessen erhalten Spieler eine Lizenz zur Nutzung der Software. Diese kann unter den in den Nutzungsbedingungen festgelegten Voraussetzungen eingeschränkt oder entzogen werden.

Die Regelung entspricht dem in der Softwarebranche seit Jahren üblichen Lizenzmodell. Käufer erwerben damit das Recht, ein Spiel gemäß den geltenden Bedingungen zu nutzen, nicht jedoch das Eigentum an der zugrunde liegenden Software oder deren geistigem Eigentum.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Debatte um physische Datenträger gewinnt dieses Thema jedoch erneut an Bedeutung. Kritiker sehen darin einen weiteren Beleg dafür, dass digitale Käufe langfristig weniger Kontrolle über erworbene Inhalte bieten als klassische physische Versionen. Befürworter physischer Spiele argumentieren deshalb, dass Datenträger weiterhin eine wichtige Wahlmöglichkeit für Verbraucher darstellen.

Die Diskussion über digitales Eigentum und Lizenzmodelle dürfte die Gaming-Branche daher auch in Zukunft begleiten.

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78 Kommentare Added

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  1. Nibelungen86 379315 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 18:20 Uhr

    Nach der Action würde ich denen nie wieder trauen, Sony PS ist für mich völlig unkaufbar geworden.

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    • Kenty 267750 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.07.2026 - 19:18 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Galt vorher schon genauso für mich und die Ereignisse in der letzten Woche haben das nur noch weiter untermauert.

      0
    • karambaa 24740 XP Nasenbohrer Level 2 | 06.07.2026 - 21:01 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      „ ist für mich völlig unkaufbar geworden“

      Muss schon lange her sein, denn dich kennt man eigentlich nur als Sony Hater hier.

      0
    • Xbox117 57150 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.07.2026 - 20:35 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Verstehe ich auch nicht, ich kaufe fast nur dort auf dem PC.
      Nur wenn es ein Spiel dort nicht gibt, dann kaufe ich es im MS Store, wenn es Play Anywhere hat, so kann man es dann auch auf der Xbox spielen.
      Auf Steam habe ich dagegen noch nie ein Spiel gekauft, habe mir da noch nicht mal einen Account angelegt.
      Und bei Epic nehme ich nur die kostenlosen Spiele mit.
      Werde jetzt aber wieder verstärkt Disc Versionen auf der Xbox kaufen, auch um MS zu zeigen, dass dieses Medium nicht aussterben darf.

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      • Devilsgift 151645 XP God-at-Arms Bronze | 06.07.2026 - 20:53 Uhr
        Antwort auf Xbox117

        Meine GOG Sammlung ist größer als Steam, bei Epic hab ich nur einmal ein Spiel gekauft sonst nur die kostenlosen mitgenommen.

        0
  3. faktencheck 217100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 18:24 Uhr

    Überaschenderweise erfährt man in dieser News nicht überraschendes. Man hat noch nie irgendwann ein Spiel gekauft. Immer nur eine Lizenz. Egal ob das Game auf einer CD, Kassette oder Modul vertrieben wird.

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    • Xbox117 57150 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.07.2026 - 20:38 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      Mit dem Unterschied, dass dir eine Disc aber keiner mehr wegnehmen kann.
      Ein digitales Spiel kann dir dagegen einfach aus der Bibliothek gelöscht werden, siehe The Crew.

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      • Lord Maternus 373455 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 20:40 Uhr
        Antwort auf Xbox117

        Ja und nein.
        Heute muss alles installiert werden. Disc einlegen und Spielen ist bei modernen Konsolen nicht mehr drin.
        Man KÖNNTE die Installation Store-seitig verhindern und somit auch eine Disc unbrauchbar machen. Es macht nur bisher keiner.

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        • Xbox117 57150 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.07.2026 - 20:48 Uhr
          Antwort auf Lord Maternus

          Bringe die nicht auf Ideen 🤫.
          Immerhin meine 360 Disc Spiele werde ich für immer besitzen und spielen können. Zumindest bis meine 360 den Geist aufgibt…

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      • David Wooderson 370301 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 20:44 Uhr
        Antwort auf Xbox117

        Bei The Crew kommt als besonderes Highlight der „Always-Online“-Zwang dazu. Also auch wenn du es als Disc hast funktioniert es nicht mehr.

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      • faktencheck 217100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 20:48 Uhr
        Antwort auf Xbox117

        Naja es gib technische Möglichkeiten auch ein Disc zu unterbinden. Du müsstest dann halt nur deine Konsole permanent offline halten um den Check zu unterbinden.

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    • Lord Maternus 373455 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 19:17 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Nein, war schon immer so, bei jedem Spiel, Film oder Musikalbum. Man erwirbt das Recht, eine Software zu nutzen, sich einen Film anzusehen oder sich Musik anzuhören. Mehr nicht.

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      • Phonic 302145 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 19:56 Uhr
        Antwort auf Lord Maternus

        Eben, also warum dann jetzt die Aufregung nur auf Sony bezogen, die sind alle gleich. Sony badet halt gerade im Fettnäpfchen

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        • Lord Maternus 373455 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 20:09 Uhr
          Antwort auf Phonic

          Sony ist der erste Konsolenhersteller, der den – auf lange Sicht unausweichlichen – Schritt geht, keine Discs mehr anzubieten.
          Das wird kritisiert, also nimmt man jedes kleine Bisschen, auch wenn alle das so machen, um die Kritik weiter anzuheizen.

          Hätte MS den Schritt zuerst gemacht, hätte man das auch kritisiert. Und Sony dann später dafür, dass sie ja wieder nur alles nachmachen oder so.

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  5. GERxJOHNNY 101350 XP Profi User | 06.07.2026 - 19:07 Uhr

    Ist doch eigentlich logisch. Sonst könnte man damit ja machen was man will. Kopieren, weiter verbreiten oder was weiß ich

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  6. Deadpain80 1420 XP Beginner Level 1 | 06.07.2026 - 20:08 Uhr

    Ich finde es so lustig dass keiner merkt das micro so gesehen doch einen digitalen besitzt für die Verbraucher gemacht haben. Wenn ihr euch fragt welches nun es sind die Filme und Serien man kann zwar jetzt keine mehr kaufen aber die die man vorher gekauft hat die Besitzt man. Habe mir mal den beavis und butthead film gekauft und kann den mir immer noch anschauen 😁

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    • Lord Maternus 373455 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 20:21 Uhr
      Antwort auf Deadpain80

      Das hat aber nichts mit Besitz zu tun. Du kannst auch Spiele noch spielen, die nicht mehr verkauft werden, wenn du sie vorher gekauft hast.
      Das ist, meines Wissens, bei Sony nicht anders.

      Das mit den Filmen neulich war insofern anders, als dass Sony nicht nur das Recht verloren hat, sie anzubieten, sondern sie auch generell nicht mehr zur Verfügung stellen darf.

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      • Deadpain80 1420 XP Beginner Level 1 | 06.07.2026 - 20:42 Uhr
        Antwort auf Lord Maternus

        Direkt nein aber ms konnte nur sich für 1 Sache von 2 entscheiden entweder dürften die weiter keine Filme und Serien anbieten dafür werden die Sachen nicht von den Verbraucher entfernt oder man bietet die weiterhin an aber entfernt die Sachen von den Verbrauchern denke schon das da was zusammen hängt sony hat sich für das eine entschieden ^^ und selbst wenn man die Lizenzen verliert hätte Sony ruhig für die Verbraucher investieren können so wie ms

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        • Lord Maternus 373455 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 20:47 Uhr
          Antwort auf Deadpain80

          Sony hätte das Geld ausgeben können, ja.
          MS hätte auch die Konsolenpreise beibehalten können, besonders nachdem sie kräftig in die Speicherknappheit investiert haben.
          Es sind eben wirtschaftliche Entscheidungen. Es geht um Geld und jeder spart, wo er will.

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