PlayStation 5: Offizielle Spezifikationen der Pro-Konsole

In dieser Woche bringt SONY mit der PlayStation 5 Konsole seine Mid-Season-Hardware der aktuellen Generation auf den Markt.

SONY hatte zwar Details zur technischen Ausstattung bei der Enthüllung verkündet, die genauen Spezifikationen wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht.

Die Kollegen von Digital Foundry haben die Spezifikationen der PlayStation 5 Pro jetzt anhand eines Screenshots aus dem Sicherheitsleitfaden gepostet, die der Konsole beiliegt. SONY selbst hat diese online noch nicht veröffentlicht.

Digital Foundry veröffentlichte auch ein Unboxing-Video der Konsole. Direkt unter dem Video findet ihr die Angaben zur Spezifikation.

Das sind die offiziellen technischen Spezifikationen der PlayStation 5 Pro via videogameschronicle.com:

Main Processor

Single-chip custom processor

CPU: x86 64-AMD Ryzen ™ “Zen2”, 8 cores/16 threads

GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA based graphics engine

Memory

GDDR6 16 GB

DDRS 2 GB

Storage

2 TB Custom SSD *1 *2

Input/output *2

USB Type A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2

USB Type-C* port (Hi-Speed USB)

USB Type-C* port (SuperSpeed USB 10Gbps)

M.2 SSD expansion connector (Key M)

Disc drive port

Networking

Ethernet (10BASE-T, 10OBASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Bluetooth* 5.1

Av output

HDMI OUT port *3

Electrical rating

220-240 V ~ 1.9 A

50/60 Hz

Maximum rated power

390 W

External dimensions (excluding projecting parts)

Approx. 388 × 89 × 216 mm (width x height x depth)

Mass

Approx. 3.1 kg

Operating temperature

5°C to 35 °C

*1 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

*2 Usability of all connected devices is not guaranteed

*3 Use the included HDMI cable.