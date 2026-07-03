PlayStation 5: Offizielles Posting zum Disc-Aus 2028 erreicht über 68.000 Kommentare

Mehr als 68.000 Kommentare erreicht das offizielle Posting auf X zur Ankündigung des Endes für physische Spiele ab 2028.

Der angekündigte Ausstieg von PlayStation aus dem Vertrieb physischer Spiele ab 2028 sorgt derzeit für erhebliche Diskussionen innerhalb der Gaming-Community und stößt auf deutlichen Widerstand.

Besonders deutlich zeigt sich die Reaktion auf der Social-Media-Plattform X. Das offizielle Posting des PlayStation-Accounts zur Ankündigung hat inzwischen mehr als 68.000 Kommentare erreicht und wurde mehr als 105 Millionen Mal angezeigt. Die hohe Zahl an Reaktionen verdeutlicht, wie kontrovers das Thema von Spielern aufgenommen wird.

Viele Nutzer kritisieren vor allem den geplanten Wegfall physischer Datenträger. In den Kommentaren wird unter anderem die Bedeutung von Discs für den Spielebesitz, das Sammeln von Spielen sowie die langfristige Archivierung von Titeln hervorgehoben. Die Diskussion zählt damit zu den bislang größten Community-Reaktionen auf einen offiziellen Beitrag von PlayStation.

Unabhängig davon, wie sich die Pläne in den kommenden Jahren entwickeln, zeigt die Resonanz bereits jetzt, dass das Ende physischer Spiele für einen großen Teil der PlayStation-Community ein äußerst sensibles Thema ist.