PlayStation 5: Oh je! Es sieht verdammt schlecht aus für Horizon Hunters Gathering

Der aktuelle Steam-Stand für Horizon Hunters Gathering sieht wirklich nicht gut aus!

Der aktuell durchgeführte Horizon Hunters Gathering Closed Playtest liefert ernüchternde Zahlen. Während der Testphase erreichte das Spiel zum aktuellen Zeitpunkt ein Peak von 563 Spielern.

Das Ergebnis wirft Fragen zur Attraktivität des Titels auf, insbesondere im Hinblick auf Games as a Service (GaaS) Projekte von Sony Interactive Entertainment.

Horizon Hunters Gathering sollte ursprünglich als langfristig betreutes Multiplayer-Erlebnis aufgebaut werden, doch die niedrigen Spielerzahlen deuten auf Probleme beim frühen Nutzerinteresse hin.

Der Playtest verdeutlicht, dass der Titel aktuell nur sehr wenige aktive Teilnehmer generiert, was die Dynamik und den Spielspaß in einem Multiplayer-Setting stark beeinträchtigt. Ob Sony das Spiel weiter vorantreibt oder Anpassungen vornimmt, bleibt abzuwarten.

Analysten und Beobachter diskutieren bereits, ob Horizon Hunters Gathering zu einem der nächsten GaaS-Flops des Publishers werden könnte, ähnlich wie frühere Concord-Experimente, die nicht die erwartete Spielerbasis erreichen konnten.

Zwar handelt es sich hierbei um einen Closed-Beta-Test, dennoch dürften diese Zahlen für Sony und Guerrilla Games alarmierend sein.

Die nächsten Playtests sind wie folgt vorgesehen: EU: 19:00 Uhr–22:00 Uhr MEZ NA: 16:00 Uhr–19:00 Uhr PST und gehen bis zum 01. März 2026.

Hier noch einmal der Trailer zum Spiel: