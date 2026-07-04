PlayStation 5: Ohne Discs bleibt nur Piraterie? Führender Spielehistoriker erhebt schwere Vorwürfe

Mit Blick auf die zunehmend digitale Zukunft der Spielebranche hat Frank Cifaldi, Direktor der Video Game History Foundation, eine kontroverse Einschätzung abgegeben. Seiner Ansicht nach bleibt Piraterie derzeit oft die einzige praktikable Möglichkeit, ältere Videospiele dauerhaft zu erhalten.

Als Leiter einer Organisation, die sich seit Jahren der Bewahrung von Videospielen widmet, erklärte Frank Cifaldi, dass diese Einschätzung seiner Erfahrung entspreche. Viele ältere Titel drohten langfristig zu verschwinden, wenn es keine legalen Möglichkeiten gebe, sie dauerhaft zugänglich zu machen.

Eine Zusammenarbeit mit der Branchenvertretung habe die Video Game History Foundation nach eigenen Angaben bereits gesucht. Laut Cifaldi sei dabei versucht worden, einen rechtlichen Weg für die langfristige Archivierung und Erhaltung von Spielen zu finden.

„If buying isn’t owning, piracy isn’t stealing!“

Am Ende sieht Frank Cifaldi das Hauptproblem jedoch darin, dass die Industrie bislang keine aus seiner Sicht sinnvolle Alternative anbietet. Solange legale Lösungen zur Spieleerhaltung fehlten, bleibe Piraterie für viele ältere Titel die einzige realistische Möglichkeit, sie für kommende Generationen zu bewahren.