PlayStation 5: Ohne Discs bleibt nur Piraterie? Führender Spielehistoriker erhebt schwere Vorwürfe

Mit Blick auf die zunehmend digitale Zukunft der Spielebranche hat Frank Cifaldi, Direktor der Video Game History Foundation, eine kontroverse Einschätzung abgegeben. Seiner Ansicht nach bleibt Piraterie derzeit oft die einzige praktikable Möglichkeit, ältere Videospiele dauerhaft zu erhalten.
Als Leiter einer Organisation, die sich seit Jahren der Bewahrung von Videospielen widmet, erklärte Frank Cifaldi, dass diese Einschätzung seiner Erfahrung entspreche. Viele ältere Titel drohten langfristig zu verschwinden, wenn es keine legalen Möglichkeiten gebe, sie dauerhaft zugänglich zu machen.
Eine Zusammenarbeit mit der Branchenvertretung habe die Video Game History Foundation nach eigenen Angaben bereits gesucht. Laut Cifaldi sei dabei versucht worden, einen rechtlichen Weg für die langfristige Archivierung und Erhaltung von Spielen zu finden.
„If buying isn’t owning, piracy isn’t stealing!“
Am Ende sieht Frank Cifaldi das Hauptproblem jedoch darin, dass die Industrie bislang keine aus seiner Sicht sinnvolle Alternative anbietet. Solange legale Lösungen zur Spieleerhaltung fehlten, bleibe Piraterie für viele ältere Titel die einzige realistische Möglichkeit, sie für kommende Generationen zu bewahren.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das gilt dann aber auch nur für PC Games. Nicht offiziell bezogene Games für Konsolen sind nicht so easy zu starten und bekommen.
Wollte gerade auch schreiben, das das doch überhaupt nichts mit Sonys Entscheidung zu tun hat…
Eigentlich finde ich das der digitale Markt ja dazu beträgt das spiele länger erhalten bleiben.
20 jahre alte Konsolen werden ja nicht mehr produziert und eine disc oder Modul hält ja auch nicht ewig.
Oder verzicht und etwas anderes Kaufen 😉
Piraterie wird auf jeden Fall zunehmen unter diesen Umständen, da sind die Unternehmen selber Schuld.