PlayStation 5: Online-Zwang bei Laufwerkseinrichtung bestätigt

Trotz einer dauerhaften Internetverbindung für die meisten Geräte ist ein Online-Zwang bei vielen Verbrauchern nicht gern gesehen.

Das jüngst angekündigte Disc-Laufwerk für die neue PlayStation 5 Slim und der Digital Edition benötigt eine aktive Internetverbindung bei der Einrichtung. Wir hatten zuvor darüber berichtet.

Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die das Setup des Laufwerks zeigen. Und tatsächlich wird auf dem Bildschirm darauf hingewiesen, dass das Laufwerk ohne „Anruf“ beim PlayStation Netzwerk nicht funktioniert.

Now you get this message on New PS5 Slim Disc drive asking for Internet connection #Playstation

Der Hinweis taucht sogar auf, wenn man sich die neue Slim-Variante mit Laufwerk kauft.

Even the PS5 Slim that comes WITH the disc drive requires internet to set up the console. @PlayStation has went the way of the dodo. 🤦🏽 pic.twitter.com/z7UdS0u4zT

— Nintendo Revised (@NintendoRe89683) November 1, 2023