PlayStation 5: Patent enthüllt KI‑System das für euch spielt

SONY-Patent zeigt: Neue PlayStation‑KI könnte ganze Level für euch übernehmen.

Das Gameplay in Spielen wie Uncharted und God of War Ragnarok könnte in Zukunft durch eine neue Sony‑Technologie und dank KI‑gestützten Ghost Player‑Funktion erweitert werden.

Eine patentierte Lösung setzt auf ein System, das Spielabschnitte automatisch löst und dabei direkt im laufenden Game eingreift.

Sony beschreibt in den Patentunterlagen ein Feature, das eine KI‑generierte Version der Spielfigur herbeiruft, sobald ihr an einer Stelle festhängt. Diese Ghost Player‑Instanz kann entweder die Lösung eines Levelabschnitts vorspielen oder die Passage vollständig übernehmen.

Das Patent wurde bereits im September 2024 eingereicht, erhielt jedoch erst jetzt durch einen internationalen Bericht der World Intellectual Property Organization neue Aufmerksamkeit.

In einem Beispiel wird ein Rätsel aus einem Uncharted‑Ableger genannt, bei dem ein Guide Mode einen KI‑gesteuerten Nathan Drake zeigt, der die korrekte Vorgehensweise demonstriert, bevor ihr selbst aktiv werdet. Alternativ übernimmt der Complete Mode die gesamte Sequenz und führt sie automatisch aus.

Solche Assistenzmechaniken sind in modernen Games verbreitet, doch Sony‑Titel wie God of War Ragnarok standen zuletzt in der Kritik, weil NPC‑Begleiter Hinweise zu früh und zu deutlich aussprechen.

Laut Patent soll das KI‑Modell nicht auf vorgegebenen Entwicklerinputs basieren, sondern auf bereits existierendem Gameplay‑Material trainiert werden.

Das System wirkt wie eine Weiterentwicklung der PS5 Game Help‑Funktion, die seit dem Launch der PlayStation 5 verfügbar ist und über das Card‑Interface Bilder oder Videos zur Orientierung einblendet.

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass Sony die Ghost Player‑Technologie in zukünftiger Hardware tatsächlich einsetzen wird.