PlayStation 5: PC-Ports schaden PS5-Verkäufen nicht – Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida hat sich zur aktuellen Diskussion rund um PC-Versionen von PlayStation-Spielen geäußert und dabei eine klare Position zur Strategie von PlayStation vertreten. Nach seiner Einschätzung haben PC-Releases keine negativen Auswirkungen auf die Verkäufe der PS5.

Im Rahmen eines Gesprächs beim ALT:GAMES-Festival erklärte Yoshida, dass die Veröffentlichung großer First-Party-Titel auf PC nach einigen Jahren vor allem dazu diene, Entwicklungsinvestitionen zu refinanzieren. Diese zusätzlichen Einnahmen würden anschließend in neue Projekte investiert.

Konkret betonte er, dass die späteren PC-Versionen großer Spiele helfen, die hohen Produktionskosten zu decken und dadurch die Finanzierung zukünftiger Titel zu sichern. Die Strategie ermögliche es, langfristig mehr Spiele zu entwickeln.

Gleichzeitig widersprach Yoshida der Annahme, dass PC-Versionen die Attraktivität der PlayStation-Hardware verringern würden. Diese Sichtweise stamme seiner Meinung nach eher aus einer lautstarken Minderheit innerhalb der PlayStation-Community.

Er verwies zudem auf seine frühere Zeit als Leiter der Worldwide Studios, in der First-Party-Spiele ausschließlich auf PlayStation-Plattformen erschienen. Mit steigenden Entwicklungskosten habe sich dieses Modell jedoch zunehmend verändert.

Abschließend bleibt offen, wie sich die PC-Strategie von PlayStation künftig entwickelt, da offizielle Ankündigungen zu neuen Veröffentlichungsplänen weiterhin ausstehen.