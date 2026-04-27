PlayStation 5: PC-Ports schaden PS5-Verkäufen nicht – Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida hat sich zur aktuellen Diskussion rund um PC-Versionen von PlayStation-Spielen geäußert und dabei eine klare Position zur Strategie von PlayStation vertreten. Nach seiner Einschätzung haben PC-Releases keine negativen Auswirkungen auf die Verkäufe der PS5.
Im Rahmen eines Gesprächs beim ALT:GAMES-Festival erklärte Yoshida, dass die Veröffentlichung großer First-Party-Titel auf PC nach einigen Jahren vor allem dazu diene, Entwicklungsinvestitionen zu refinanzieren. Diese zusätzlichen Einnahmen würden anschließend in neue Projekte investiert.
Konkret betonte er, dass die späteren PC-Versionen großer Spiele helfen, die hohen Produktionskosten zu decken und dadurch die Finanzierung zukünftiger Titel zu sichern. Die Strategie ermögliche es, langfristig mehr Spiele zu entwickeln.
Gleichzeitig widersprach Yoshida der Annahme, dass PC-Versionen die Attraktivität der PlayStation-Hardware verringern würden. Diese Sichtweise stamme seiner Meinung nach eher aus einer lautstarken Minderheit innerhalb der PlayStation-Community.
Er verwies zudem auf seine frühere Zeit als Leiter der Worldwide Studios, in der First-Party-Spiele ausschließlich auf PlayStation-Plattformen erschienen. Mit steigenden Entwicklungskosten habe sich dieses Modell jedoch zunehmend verändert.
- PlayStation 5: Keine Singleplayer-Spiele mehr für PC – Gerücht
- PlayStation 5: SONY entfernt PC-Referenzen von seinen Webseiten
Abschließend bleibt offen, wie sich die PC-Strategie von PlayStation künftig entwickelt, da offizielle Ankündigungen zu neuen Veröffentlichungsplänen weiterhin ausstehen.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Warum auch, wenn sich PS5 Titel am PC ohnehin nur mäßig verkaufen.
Naja selbst wenn sie sich mäßig nur verkaufen , was ja Fakt ist, dennoch sind es Einnahmen für Sony. Die sicherlich nicht in der Relation zu dem Port stehen. Aber ist nur Mutmaßung von mir.
Sarros ist ja das nächste das in dem Schatten von returnal steht, laut den ganzen Tests
Hauptsache irgendwas gepostet… Sarros (absolut nicht mein Titel), steht im Schnitt über Returnal.
Was genau meinst du mit im Schatten stehen?
Warum veröffentlicht dann Microsoft die Spiele für den PC.
Weil sie gut angenommen werden und Windows eine MS Plattform ist, die max. gestärkt werden soll.
Immerhin bräuchte Sony keine Sorge haben, dass PS Spiele auf „Xbox“ gespielt werden könnten. Asha hat den Drittanbieter Stores erstmal einen Dämpfer verpasst. Was wenig überrascht.
Sony sollte die PS6 Hardware mit Exklusives pushen. Wenn die Basis steht, kann man immer noch über weitere Steam Ports nachdenken.
Leider hat sich auch schon erwähnt, dass Steam/Epic Support wegfallen kann. Nichts ist aber sicher.
Kommt das jetzt doch nicht ?
Nobody knows. Vielleicht ja, vielleicht nein 🤷🏻♂️
Wirklich? Wo kann man das nachlesen?
Da es keine offiziellen Angaben dazu gibt: Nirgendwo. Da musst du auf die Ankündigung der Helix warten 😉
Ich persönlich gehe davon aus dass Steam NICHT auf der Helix ist. Ich war nur neugierig wann Asha das gesagt hat😊.
Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ob wohl es DAS Kaufargument gewesen wäre/ist.
https://playfront.de/xbox-project-helix-microsoft-rudert-bei-store-oeffnung-fuer-steam-epic-games-zurueck/
Auf diversen Webseiten zu finden. Notebookcheck, Playfront etc. Auch bei Neogaf wurde drüber diskutiert. Asha hat sich nicht committed und sprach davon, dass dies unter der alten Führung angeleiert wurde. Ergo: Ein Dämpfer
In der jetzigen Marktposition sehe ich auch keinen Schaden wenn Spiele nach mehr als einem Jahr auf dem PC rauskommen.
Reine Vermutung meinerseits: Natürlich schadet das den Verkäufen, aber auf einem sehr geringen Level. Wenn Sony jeden Monat 2 exklusive Superhits droppen würde, wäre das mit Sicherheit ein größeres Problem.
Erstmal abwarten bis sich Sony endlich mal offiziell dazu geäußert hat. Kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die Port-Kosten über den Verkaufserlösen lagen. Zumuman ja auch ein Studio für solche Aufgaben hat.
Die haben doch gar nicht so das krasse Pensum was die First Party Released angeht.
Ich finde die alten Titel kann man ruhig als Werbung auf Steam veröffentlichen.
Sowas schadet immer aber nur in Grenzen.Was würde passieren wenn die nächste PS 800€ kostet?
Da werden sich die Kunden immer mehr Gedanken machen, ob man nicht einmal groß in nen PC investiert und die Konsole links liegen lässt, wenn man auch dort alle PS spiele spielen könnte.
Als Konsolen noch deutlich günstiger waren, war das kein Problem aber jetzt werden die Dinger auch immer teurer wo die Eltern überlegen müssen, ob es das noch wert ist.